Мэр Колтушей в Ленинградской области в 33-й раз стал отцом

Мэр Колтушей Эдуард Чирко в 33-й раз стал отцом

Мэр города Колтуши во Всеволожском районе Ленинградской области Эдуард Чирко стал отцом в 33-й раз. Об этом сообщило издание 47news.

Еще один наследник Чирко появился на свет в Петербурге, в роддоме № 6 имени Снегирева. По информации издания, маме мальчика 35 лет. Учреждение многодетный отец назвал «хорошим», уточнив, что и сам в нем родился.

Теперь у 59-летнего главы Колтушей 19 сыновей и 14 дочерей. Все, кроме одного мальчика, по словам Эдуарда, родные. Он также уточнил, что двое его детей появились на свет с помощью ЭКО, а все остальные — естественным образом.

