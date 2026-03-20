Мэр Колтушей в Ленинградской области в 33-й раз стал отцом

Лилия Килячкова
Лилия Килячкова

Все дети, кроме одного мальчика, ему родные.

Сколько детей у мэра Колтушей Эдуарда Чирко

Фото: ВКонтакте /Эдуард Чирко/id948526113

Мэр Колтушей Эдуард Чирко в 33-й раз стал отцом

Мэр города Колтуши во Всеволожском районе Ленинградской области Эдуард Чирко стал отцом в 33-й раз. Об этом сообщило издание 47news.

Еще один наследник Чирко появился на свет в Петербурге, в роддоме № 6 имени Снегирева. По информации издания, маме мальчика 35 лет. Учреждение многодетный отец назвал «хорошим», уточнив, что и сам в нем родился.

Теперь у 59-летнего главы Колтушей 19 сыновей и 14 дочерей. Все, кроме одного мальчика, по словам Эдуарда, родные. Он также уточнил, что двое его детей появились на свет с помощью ЭКО, а все остальные — естественным образом.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что актер Денис Матросов и его супруга Оксана Рубич ждут ребенка. Актер рассказал, что это абсолютно осознанное решение. Они с супругой очень хотели ребенка. С детьми, по словам Матросова, жизнь обретает другой смысл. Денис также отметил, что имя для будущего малыша они пока не придумали.

