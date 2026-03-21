Трамп заявил, что переговоры по Украине проходят почти каждый день

Трамп: Переговоры по украинскому урегулированию происходят почти ежедневно

Президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры по украинскому урегулированию ведутся почти ежедневно, несмотря на продолжающуюся американо-израильскую военную операцию против Ирана. Об этом он сообщил представителю ТАСС во время общения с журналистами на Южной лужайке Белого дома перед вылетом во Флориду.

«Они происходят почти каждый день. Мы добиваемся большого прогресса», — заявил Трамп.

Когда президента попросили уточнить, не уходит ли обсуждение украинского конфликта на второй план из-за Ирана, он подчеркнул — ситуация вокруг исламской республики не влияет на переговоры. По мнению главы Белого дома, договоренность с киевским режимом будет достигнута. На вопрос, как скоро состоится новый раунд переговоров Вашингтона и Москвы, четкого ответа Трамп не дал.

Стоит отметить, на днях американский лидер в интервью журналистке MS NOW Стефани Рул сказал, что с президентом Украины Владимиром Зеленским вести переговоры труднее, чем с его российским коллегой Владимиром Путиным. По мнению представительницы телеканала, Трамп «выразил больше доверия к Путину, чем к кому-либо из европейских союзников».

Кроме того, Рул подчеркнула, что Трамп обвинил Зеленского в стремлении делать все исключительно в политических целях и ради пиара. Он также выразил недовольство действиями стран НАТО, а точнее их бездействием в вопросе украинского конфликта. Само интервью с главой Белого дома телеканал пока не выпустил в эфир.

Ранее, писал 5-tv.ru, Трамп призвал к расследованию деталей расходования средств, которые Вашингтон уже выделил Киеву в качестве помощи.

