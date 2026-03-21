Захарова пошутила о коровах в темноте в ответ на заявление ЕК об энергоресурсах

|
Рита Цветкова
Рита Цветкова 29 0

По мнению пресс-секретаря МИД РФ, в европейском энергетическом кризисе виноваты не стихийные бедствия, а политики.

Фото: © РИА Новости/Сергей Гунеев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Не технические катастрофы и не природные катаклизмы становятся причинами глобального кризиса в Европейском союзе (ЕС), а решения его собственных руководителей, которые «просто переключают рубильник». Политики увлекают во тьму целые государства. Такое мнение высказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя ситуацию с энергоресурсами в ЕС в Telegram-канале.

Во время очередного брифинга с журналистами глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен дала понять, что даже под угрозой отключения света закупки газа у России не возобновятся. И подчеркнула, что планируется переход на зеленую, производимую только в Европе электроэнергию.

«Как говорится в венгерской пословице: „В темноте все коровы черные“. Венгры, видимо, неплохо понимая смысл своей народной мудрости, сражаются за то, чтобы свет был. Урсуле коровы нужны только черные. Не исключаю, что для очередного греховного ритуала», — иронично подметила Захарова.

Как подчеркнула пресс-секретарь российского внешнеполитического ведомства, европейские политики, отказываясь от российского газа, делают не личный выбор, а решают судьбу многих стран. В связи с этим дипломат вспомнила слова поэтессы Марины Цветаевой про грех, который «не в темноте, а в нежелании света».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как удары США и Израиля по Ирану отразились на газовом рынке Европы. Эксперты предупреждают о надвигающейся панике — ситуация критическая.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+4° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 60%
84.00
-0.84 97.29
0.37
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

Сейчас читают

Интересные материалы

