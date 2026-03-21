Не технические катастрофы и не природные катаклизмы становятся причинами глобального кризиса в Европейском союзе (ЕС), а решения его собственных руководителей, которые «просто переключают рубильник». Политики увлекают во тьму целые государства. Такое мнение высказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя ситуацию с энергоресурсами в ЕС в Telegram-канале.

Во время очередного брифинга с журналистами глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен дала понять, что даже под угрозой отключения света закупки газа у России не возобновятся. И подчеркнула, что планируется переход на зеленую, производимую только в Европе электроэнергию.

«Как говорится в венгерской пословице: „В темноте все коровы черные“. Венгры, видимо, неплохо понимая смысл своей народной мудрости, сражаются за то, чтобы свет был. Урсуле коровы нужны только черные. Не исключаю, что для очередного греховного ритуала», — иронично подметила Захарова.

Как подчеркнула пресс-секретарь российского внешнеполитического ведомства, европейские политики, отказываясь от российского газа, делают не личный выбор, а решают судьбу многих стран. В связи с этим дипломат вспомнила слова поэтессы Марины Цветаевой про грех, который «не в темноте, а в нежелании света».

