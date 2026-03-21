В Южной Корее при пожаре на заводе автозапчастей погибли десять человек

|
Андрей Черненко
Андрей Черненко Срочная новость 24 0

Сейчас пожарные ищут четырех пропавших без вести.

Пожар на заводе автозапчастей в Южной Корее

Фото: Lee Jin-man/ТАСС

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

По меньшей мере десять человек погибли и 59 получили ранения в результате пожара на заводе автомобильных запчастей в Тэджоне, Южная Корея. Об этом сообщило агентство Yonhap.

Сейчас пожарные ищут четырех пропавших без вести. На заводе в момент возгорания находились около 170 рабочих, сообщили в спецслужбах. Они планируют снести уже обследованные здания и продолжить поиски.

Премьер-министр Южной Кореи Ким Мин Сок отреагировал на происшествие, приказав экстренным службам приложить все усилия для тушения огня. Пожар начался в пятницу около 13:17 местного времени (07:17 по московскому времени). На борьбу с огнем были направлены 240 человек и около 70 единиц техники.

Ранее стало известно, что трое детей погибли в пожаре в Запорожской области. Губернатор Евгений Балицкий сообщил, что мальчики 2022 года и девочки 2021 и 2024 годов умерли от отравления угарным газом. Они были одни дома. На месте работают правоохранители, причины пожара выясняются.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+4° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 60%
84.00
-0.84 97.29
0.37
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

3:55
Фильмы «Буратино» и «Есть только МиГ» получили награды на V фестивале ORIGINAL+
3:41
В Энгельсе беспилотники ВСУ повредили гражданскую инфраструктуру
3:34
В Южной Корее при пожаре на заводе автозапчастей погибли десять человек
3:22
Пришла с опозданием: На Земле началась магнитная буря уровня G2
3:13
Росстандарт впервые за 20 лет принял новый ГОСТ на асфальт для дорог
2:59
Минус 20 миллионов: на Западе заговорили о демографической катастрофе на Украине

Сейчас читают

«Трижды укусил за лицо»: В Балашихе питбультерьер напал на четырехлетнего ребенка
«Они могут быть расписаны»: подруга Тимати раскрыла секрет его личной жизни
«Отпевальная мафия»: в петербургском крематории разгорелся громкий скандал
Сирота с большим наследством: как живет Мария Баталова после смерти родителей

Интересные материалы

Умер Чак Норрис: биография актера, фильмы и причина смерти
🪐Гороскоп на апрель 2026 года для знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на апрель 2026 — видео
Гороскоп на деньги на апрель 2026 для знаков зодиака: видео