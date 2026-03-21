В Южной Корее при пожаре на заводе автозапчастей погибли десять человек

По меньшей мере десять человек погибли и 59 получили ранения в результате пожара на заводе автомобильных запчастей в Тэджоне, Южная Корея. Об этом сообщило агентство Yonhap.

Сейчас пожарные ищут четырех пропавших без вести. На заводе в момент возгорания находились около 170 рабочих, сообщили в спецслужбах. Они планируют снести уже обследованные здания и продолжить поиски.

Премьер-министр Южной Кореи Ким Мин Сок отреагировал на происшествие, приказав экстренным службам приложить все усилия для тушения огня. Пожар начался в пятницу около 13:17 местного времени (07:17 по московскому времени). На борьбу с огнем были направлены 240 человек и около 70 единиц техники.

Ранее стало известно, что трое детей погибли в пожаре в Запорожской области. Губернатор Евгений Балицкий сообщил, что мальчики 2022 года и девочки 2021 и 2024 годов умерли от отравления угарным газом. Они были одни дома. На месте работают правоохранители, причины пожара выясняются.

