Трое маленьких детей погибли при пожаре в Запорожье

Трое маленьких детей погибли в пожаре в поселке Приазовское в Запорожской области. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в канале в мессенджере MAX.

«Страшная трагедия произошла этой ночью (7 марта. — Прим. ред.) в Приазовском муниципальном округе. В поселке городского типа Приазовское в результате пожара в частном домовладении погибли трое маленьких детей», — написал Балицкий.

По его данным, сотрудники скорой медицинской помощи констатировали смерть одного мальчика 2022 года рождения и двух девочек, родившихся в 2021 и 2024 годах. Их сердца остановились из-за отравления угарным газом.

По предварительной информации, дети в момент возгорания находились дома одни. На месте трагедии работают сотрудники правоохранительных органов. Точные причины произошедшего предстоит установить.

