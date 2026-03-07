Трое маленьких детей погибли при пожаре в Запорожье

Александра Якимчук
Александра Якимчук

В момент возгорания в доме не было взрослых.

Пожар в поселке Приазовское в Запорожье

Фото: 5-tv.ru

Трое маленьких детей погибли в пожаре в поселке Приазовское в Запорожской области. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в канале в мессенджере MAX.

«Страшная трагедия произошла этой ночью (7 марта. — Прим. ред.) в Приазовском муниципальном округе. В поселке городского типа Приазовское в результате пожара в частном домовладении погибли трое маленьких детей», — написал Балицкий.

По его данным, сотрудники скорой медицинской помощи констатировали смерть одного мальчика 2022 года рождения и двух девочек, родившихся в 2021 и 2024 годах. Их сердца остановились из-за отравления угарным газом.

По предварительной информации, дети в момент возгорания находились дома одни. На месте трагедии работают сотрудники правоохранительных органов. Точные причины произошедшего предстоит установить.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Московском районе Санкт-Петербурга произошел пожар в жилом доме. Полностью выгорели две квартиры общей площадью около 80 квадратных метров. В соседнем подъезде огонь распространился еще на две квартиры — там пожар охватил порядка 14 квадратных метров.

В результате произошедшего один человек погиб и один пострадал.

