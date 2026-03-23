«Ей действительно тяжело»: Валерия поддержала уставшую от образа «сильной женщины» Тодоренко

Валерия поддержала Тодоренко в вопросе о роли сильной женщины

Народная артистка России Валерия выразила поддержку телеведущей Регине Тодоренко, которая недавно сказала, что чувствует усталость от образа «сильной женщины». Артистка прокомментировала ее признание в беседе с корреспондентом 5-tv.ru на концерте «Звезды Дорожного радио».

«Я смотрю на Регину, она действительно очень сильный человек. Я ей восхищаюсь бесконечно. У меня тоже было трое детей, я жила примерно в таком же графике, только еще муж был своеобразный. Поэтому я понимаю ее в моменте. Ей действительно сейчас очень тяжело», — заявила певица.

Валерия также подчеркнула, что сама проходила через похожий этап в жизни, однако со временем ситуация изменилась. Певица добавила, что сейчас у Регины период, когда важно успевать совмещать работу с заботой о детях.

Ранее Тодоренко в своем Telegram-канале написала, что устала от образа «женщины, которая все успевает». Она сообщила, что сама способствует популяризации этой роли, однако не показывает публике свои трудности: сеансы у психолога, конфликты или болезни. При этом ведущая добавила, что пытается разрешить себе отдыхать, оставаясь при этом «уважаемой».

