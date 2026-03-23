Три человека стали жертвами пожара в центре Москвы

В девятиэтажном жилом доме в центре Москвы случился пожар, в результате чего погибли три человека, еще четверо получили ранения. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС РФ по столице.

«К сожалению, погибли три человека, еще четверо пострадали», — говорится в сообщении.

Инцидент произошел на улице Николоямской. Огонь сперва вспыхнул в квартире на втором этаже, а потом распространился в холл и помещение с лифтами, после чего начал подниматься выше.

Известно, что в ходе спасательной операции сотрудники пожарных подразделений вывели из горящего здания 25 человек, включая шестерых детей. Всех эвакуировали в пункт временного размещения.

В настоящее время возгорание локализовано. К его ликвидации привлечены 86 огнеборцев и 23 единицы техники.

