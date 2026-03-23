Три человека стали жертвами пожара в центре Москвы

|
Вспыхнувшее в квартире пламя распространилось на холл и лифтовую зону, а затем перекинулось на этаж выше.

Пожар в центре Москвы — последние новости

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В девятиэтажном жилом доме в центре Москвы случился пожар, в результате чего погибли три человека, еще четверо получили ранения. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС РФ по столице.

«К сожалению, погибли три человека, еще четверо пострадали», — говорится в сообщении.

Инцидент произошел на улице Николоямской. Огонь сперва вспыхнул в квартире на втором этаже, а потом распространился в холл и помещение с лифтами, после чего начал подниматься выше.

Известно, что в ходе спасательной операции сотрудники пожарных подразделений вывели из горящего здания 25 человек, включая шестерых детей. Всех эвакуировали в пункт временного размещения.

В настоящее время возгорание локализовано. К его ликвидации привлечены 86 огнеборцев и 23 единицы техники.

Ранее 5-tv.ru писал о других происшествиях в столице: в Москве женщина погибла в результате падения с Большого Москворецкого моста на проезжую часть, до этого в ресторане на Охотному ряду вспыхнуло возгорание.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+3° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 60%
81.88
-2.12 94.73
-2.56
