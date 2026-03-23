Россиянам грозят крупные штрафы за мокрое белье на фасадах многоэтажек

Это рассматривается как нарушение установленных правил эксплуатации жилищного фонда.

Юрист Пачулия: за сушку белья на фасаде многоэтажного дома грозят штрафы

В России жильцов многоквартирных домов могут оштрафовать на сумму до 15 тысяч рублей за развешивание белья на фасадах зданий. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на преподавателя кафедры семейного и жилищного права Университета имени О. Е. Кутафина Георгия Пачулия.

Эксперт пояснил, что подобные действия классифицируются как административное правонарушение. Особенно это касается тех случаев, когда конструкция для сушки или сами вещи создают препятствия для эвакуации людей при возникновении чрезвычайных ситуаций.

В таких случаях размер денежного взыскания для граждан варьируется от пяти тысяч до 15 тысяч рублей.

Специалист подчеркнул, что фасад жилого здания по закону относится к общедомовому имуществу. Из-за этого любые несогласованные изменения недопустимы. Самовольное размещение веревок или кронштейнов для одежды рассматривается как нарушение установленных правил эксплуатации жилищного фонда.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что юрист предупредила россиян о штрафах за кормление голубей во дворе. Санкции предполагаются в размере до трех тысяч рублей.

Подобные запреты обусловлены требованиями санитарно-эпидемиологических норм. Скопление птиц портит городское имущество, скамейки и лакокрасочное покрытие автомобилей. Голуби также способствуют распространению инфекций и привлечению опасных грызунов к жилым массивам.

+3° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 60%
81.88
-2.12 94.73
-2.56
