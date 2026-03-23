Лавина или секретные тесты: нейросети проанализировали гибель группы Дятлова

KP.RU: нейросети проанализировали гибель группы Дятлова

Алгоритмы искусственного интеллекта (ИИ) проанализировали обстоятельства гибели девяти туристов на Северном Урале в 1959 году — той самой группы Дятлова. Исследование провело KP.RU.

Журналисты издания загрузили в популярные нейросети, включая DeepSeek и ChatGPT, подробную хронологию событий, данные о травмах участников группы Игоря Дятлова и материалы следствия.

В результате цифровой проверки наиболее жизнеспособной была признана версия о природно-техногенном характере происшествия. Однако стопроцентной уверенности не дала ни одна модель.

В ходе анализа нейросеть ChatGPT практически полностью исключила криминальный след со стороны местных жителей или применение психотропных веществ. Чат-бот указал на нулевую вероятность таких сценариев. Искусственный интеллект акцентировал внимание на том, что тяжелейшие переломы ребер и травмы черепа у Людмилы Дубининой и Тибо-Бриньоля могли стать следствием падения в овраг или обрушения снежного карниза.

В свою очередь, модель DeepSeek выделила фактор инфразвука, возникающего при обтекании ветром горных вершин. Это могло спровоцировать у людей беспричинный ужас. Такая версия объясняет поспешное бегство из палатки без обуви и теплых вещей.

При этом ИИ подчеркнул, что наличие странных ожогов на телах и письма поисковиков высшему руководству СССР указывают на неординарность ситуации. Ее сложно уложить в рамки обычного несчастного случая.

Особое внимание нейросети уделили деталям, которые называют «ахиллесовой пятой» любой теории, например, прижизненному укусу пальца Юрием Кривонищенко и обугливанию его ног у костра. ИИ интерпретировали это как признаки шока и агонии из-за экстремального переохлаждения.

Также был проанализирован призыв альпиниста Кирилла Бардина к первому секретарю ЦК КПСС Никите Хрущеву разобраться в трагедии. Алгоритмы сделали вывод: если бы опытные поисковики видели причину в обычной лавине, они бы не стали обращаться к первому лицу СССР.

Что случилось на перевале Дятлова

Перевал Дятлова — это горный перевал на Северном Урале между горой Холатчахль и безымянной высотой 905 м в Ивдельском округе Свердловской области. Он получил название в честь Игоря Дятлова, руководителя туристской группы, погибшей здесь в феврале 1959 года. Обстоятельства трагедии до конца не были выяснены.

Группа из девяти опытных туристов УПИ вышла в сложный лыжный поход по Северному Уралу. В ночь с 1 на 2 февраля их палатка на склоне Холатчахля была разрезана изнутри, а участники группы в неполной экипировке покинули лагерь. Они погибли в нескольких сотнях метров: часть — от переохлаждения, часть — от тяжелых травм.

Это породило десятки версий — от лавины и ураганного ветра до военных испытаний и техногенной аварии. Однако единое, общепризнанное объяснение до сих пор отсутствует.

Сейчас перевал Дятлова стал популярным местом экстремального туризма. Туда водят организованные группы, маршрут детально проработан, но район по‑прежнему труднодоступен и требует серьезной подготовки.

