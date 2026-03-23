Из реки Мойки в Петербурге достали тело архитектора, пропавшего под Новый год
Мужчина был обнаружен с рюкзаком на спине.
Фото: www.globallookpress.com/Maksim Konstantinov
В центре Санкт-Петербурга завершились поиски 37-летнего архитектора, который перестал выходить на связь 31 декабря 2025 года. Его тело обнаружили в реке Мойке у Красного моста. Об этом сообщил 78.ru.
Что известно о пропавшем
Погибший — 37-летний мужчина, работавший архитектором и дизайнером как индивидуальный предприниматель. Он окончил строительный колледж в Риге в 2005 году.
С 13 января 2026 года он числился в розыске в статусе без вести пропавшего.
По информации, которую сообщила бывшая супруга погибшего, у мужчины могла быть депрессия на фоне развода и больших долгов, ставших причиной расставания.
У архитектора остались две малолетние дочери.
Как нашли тело
Утром 22 марта спасатели извлекли тело из воды. Очевидцы заметили на погибшем рюкзак и сначала предположили, что он рыбак.
Однако позже выяснилось, что найденный мужчина — тот самый архитектор, которого искали с начала года.
По данным Следственного комитета, по факту обнаружения тела начата процессуальная проверка. Точные обстоятельства происшествия сейчас устанавливаются правоохранительными органами.
60%
