Гимнастка Мария Борисова завоевала две медали на этапе Гран-при в Марбелье

В Испании завершился международный турнир по художественной гимнастике Гран-при в Марбелье. Сразу два призовых места завоевала Мария Борисова, воспитанница академии художественной гимнастики «Небесная грация» Алины Кабаевой.

Для 18-летней спортсменки это дебют в соревнованиях мировой серии, где она выступала в нейтральном статусе. В соревнованиях участвовали около 120 девушек со всего мира. В конкурентной борьбе Мария смогла пробиться в финалы отдельных видов. В упражнениях с обручем она заняла третью ступень пьедестала. А по итогам выступлений с лентой у нее «серебро».

Все это — результат серьезной подготовки, которой занимались тренер Ирина Гусарова и хореограф Ирина Зеновка. Важные рекомендации — как исправить ошибки и показать сильные стороны — давала сама олимпийская чемпионка Алина Кабаева.

«Алина Маратовна была на связи, помогала мне, настраивала — все время быть в концентрации, все делать четко, пока одно движение не доделаю до конца, о втором не думать, работать. Именно работать с умом, с головой. И я думаю, что мне это помогало. Также я была на связи с Ириной Николаевной, со своим тренером, и она тоже меня поддерживала, помогала, говорила мне выступать ярко, красиво, от души. И, в общем, Ирина Николаевна и Алина Маратовна помогали мне настроиться», — говорит Мария Борисова, призер турнира мировой серии по художественной гимнастики Гран-при в Марбелье.

Борисова — один из лидеров сборной. Уже совсем скоро у наших гимнасток новые старты — очередные этапы Кубка Мира и другие важные соревнования.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.