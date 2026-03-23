Need To Know: обрушение моста в Перу под похоронной процессией попало на видео

В перуанской деревне Ланчема гроб с телом покойного упал в бурлящую реку после обрушения старого моста прямо под похоронной процессии. Об этом сообщило Need To Know.

Инцидент произошел, когда родственники и близкие несли тело умершего к месту захоронения. На видео попал момент, как деревянная конструкция, служившая переправой, внезапно подломилась с одной стороны.

На кадрах видно, как участники шествия падают в поток воды под испуганные крики очевидцев. В какой-то момент крышка гроба приоткрылась, и тело едва не выпало в воду.

Один из мужчин оказался буквально придавлен тяжелым ящиком. Однако остальным удалось вовремя подхватить гроб и не дать течению унести его.

Как выяснилось позже, причиной обрушения стали не только ветхость моста, но и затяжные проливные дожди в Андах. Осадки значительно подняли уровень воды в местных реках.

Несмотря на хаос и панику, в результате происшествия никто не пострадал. Участникам процессии удалось извлечь гроб из воды, после чего церемония прощания была завершена. Тело благополучно предали земле.

Жители Ланчемы неоднократно указывали властям на критическое состояние бревенчатого моста, предупреждая о возможном разрушении.

