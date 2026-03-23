Соцвыплаты, рассрочка, налоговая отчетность: что изменится в сфере финансов в России

Россиян ждут изменения в сфере доходов и кредитов в апреле

С начала апреля 2026 года в России начнут действовать новые финансовые правила. Об этом сообщает РБК. Речь идет о корректировке социальных выплат, изменении условий по займам и рассрочкам, а также о новых требованиях к налоговой отчетности.

Так, социальные пенсии увеличатся на 6,8%. Индексация затронет примерно 4,3 миллиона человек, в том числе россиян без достаточного стажа, инвалидов и граждан, потерявших кормильца.

Повышение коснется также отдельных категорий — ветеранов Великой Отечественной войны, блокадников, срочников, космонавтов, испытателей авиации и пострадавших от радиационных и техногенных катастроф.

Финансирование повышения выплат составит около 44 миллиардов рублей. Кроме того, пенсионеры, которым исполнилось 80 лет в марте, начнут получать удвоенную фиксированную выплату — более 19 тысяч рублей.

Рассрочки, займы и новые требования к налогам

Изменения коснутся и покупок в рассрочку. Продавцам запретят устанавливать разные цены на товар в зависимости от формы оплаты, а саму услугу смогут предоставлять лишь банки, микрофинансовые организации или компании с капиталом не менее пяти миллионов рублей.

Максимальный срок рассрочки ограничат шестью месяцами, а с 2028 года он сократится до четырех. Размер штрафов за просрочку будет ограничен уровнем до 20% годовых от суммы задолженности.

Также операторы обязаны будут передавать сведения о договорах рассрочки свыше 50 тысяч рублей в бюро кредитных историй. Для краткосрочных займов предельная переплата уменьшится до 100% от суммы долга, при этом максимальный размер микрокредитов для бизнеса увеличится до 15 миллионов рублей.

В дальнейшем планируется ввести ограничения по количеству займов с высокой полной стоимостью кредита на одного клиента.

До конца апреля россиянам, самостоятельно уплачивающим налог на доходы физических лиц, необходимо отчитаться за прошлый год, подав декларацию. Это касается, например, случаев продажи недвижимости, получения подарков от неродственников или доходов из-за рубежа.

Кроме того, банки станут строже оценивать платежеспособность заемщиков. При рассмотрении заявок будут учитываться только официально подтвержденные доходы, тогда как разовые поступления или неформальные справки перестанут играть решающую роль.

