Отпуск превратился в ад: россияне погибли в страшной аварии в Таиланде
Мужчина умер на месте, а его возлюбленная — спустя три месяца.
Фото: 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Двое россиян погибли в страшной аварии в Таиланде
Праздничная ночь на тайском острове Самуи обернулась страшной бедой для пары из Нижнего Новгорода. Мужчина и женщина отправились на мотоцикле к пляжу Чавенг, однако по дороге попали в серьезное ДТП. Историю пары рассказала KP.RU.
Транспорт россиян столкнулся лоб в лоб с автомобилем. Они были ровесниками — обоим было по 32 года. Мужчина погиб сразу, а девушка получила тяжелейшие травмы и была срочно доставлена в больницу.
Борьба за жизнь и огромные долги
Медики диагностировали у пострадавшей субдуральную гематому — опасное кровоизлияние в мозг. Пока она находилась в реанимации, ее близкие — мать и сестра-близнец — срочно прилетели в Таиланд, потратив значительную сумму на дорогу.
Ситуацию осложняло отсутствие действующей страховки: срок ее закончился незадолго до аварии, поэтому все расходы легли на семью. Стоимость лечения быстро росла, и задолженность перед клиникой достигла нескольких миллионов рублей.
Несмотря на крайне тяжелое состояние пациентки — у нее отсутствовала часть черепа и была сломана нога — врачи провели несколько операций. Со временем девушка вышла из комы, стала открывать глаза и пыталась двигаться. Прогресс позволил ненадолго пересаживать ее в инвалидное кресло.
Надежда на спасение
Родственники обратились за помощью к региональным властям. После вмешательства губернатора Нижегородской области семье выделили финансовую поддержку и помогли организовать транспортировку. Пострадавшую перевезли в Приволжский окружной медицинский центр в Нижнем Новгороде, где лечение продолжилось.
Финал трагической истории
Когда казалось, что самое страшное позади, состояние девушки вновь резко ухудшилось. Она перестала самостоятельно дышать и принимать пищу. Спустя почти три месяца после аварии сердце девушки остановилось.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
Нашли ошибку?