Отпуск превратился в ад: россияне погибли в страшной аварии в Таиланде

Двое россиян погибли в страшной аварии в Таиланде

Праздничная ночь на тайском острове Самуи обернулась страшной бедой для пары из Нижнего Новгорода. Мужчина и женщина отправились на мотоцикле к пляжу Чавенг, однако по дороге попали в серьезное ДТП. Историю пары рассказала KP.RU.

Транспорт россиян столкнулся лоб в лоб с автомобилем. Они были ровесниками — обоим было по 32 года. Мужчина погиб сразу, а девушка получила тяжелейшие травмы и была срочно доставлена в больницу.

Борьба за жизнь и огромные долги

Медики диагностировали у пострадавшей субдуральную гематому — опасное кровоизлияние в мозг. Пока она находилась в реанимации, ее близкие — мать и сестра-близнец — срочно прилетели в Таиланд, потратив значительную сумму на дорогу.

Ситуацию осложняло отсутствие действующей страховки: срок ее закончился незадолго до аварии, поэтому все расходы легли на семью. Стоимость лечения быстро росла, и задолженность перед клиникой достигла нескольких миллионов рублей.

Несмотря на крайне тяжелое состояние пациентки — у нее отсутствовала часть черепа и была сломана нога — врачи провели несколько операций. Со временем девушка вышла из комы, стала открывать глаза и пыталась двигаться. Прогресс позволил ненадолго пересаживать ее в инвалидное кресло.

Надежда на спасение

Родственники обратились за помощью к региональным властям. После вмешательства губернатора Нижегородской области семье выделили финансовую поддержку и помогли организовать транспортировку. Пострадавшую перевезли в Приволжский окружной медицинский центр в Нижнем Новгороде, где лечение продолжилось.

Финал трагической истории

Когда казалось, что самое страшное позади, состояние девушки вновь резко ухудшилось. Она перестала самостоятельно дышать и принимать пищу. Спустя почти три месяца после аварии сердце девушки остановилось.

