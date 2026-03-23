Отпуск превратился в ад: россияне погибли в страшной аварии в Таиланде

Дарья Орлова
Дарья Орлова 106 0

Мужчина умер на месте, а его возлюбленная — спустя три месяца.

Россияне погибли в отпуске в Таиланде что случилось причины

Двое россиян погибли в страшной аварии в Таиланде

Праздничная ночь на тайском острове Самуи обернулась страшной бедой для пары из Нижнего Новгорода. Мужчина и женщина отправились на мотоцикле к пляжу Чавенг, однако по дороге попали в серьезное ДТП. Историю пары рассказала KP.RU.

Транспорт россиян столкнулся лоб в лоб с автомобилем. Они были ровесниками — обоим было по 32 года. Мужчина погиб сразу, а девушка получила тяжелейшие травмы и была срочно доставлена в больницу.

Борьба за жизнь и огромные долги

Медики диагностировали у пострадавшей субдуральную гематому — опасное кровоизлияние в мозг. Пока она находилась в реанимации, ее близкие — мать и сестра-близнец — срочно прилетели в Таиланд, потратив значительную сумму на дорогу.

Ситуацию осложняло отсутствие действующей страховки: срок ее закончился незадолго до аварии, поэтому все расходы легли на семью. Стоимость лечения быстро росла, и задолженность перед клиникой достигла нескольких миллионов рублей.

Несмотря на крайне тяжелое состояние пациентки — у нее отсутствовала часть черепа и была сломана нога — врачи провели несколько операций. Со временем девушка вышла из комы, стала открывать глаза и пыталась двигаться. Прогресс позволил ненадолго пересаживать ее в инвалидное кресло.

Надежда на спасение

Родственники обратились за помощью к региональным властям. После вмешательства губернатора Нижегородской области семье выделили финансовую поддержку и помогли организовать транспортировку. Пострадавшую перевезли в Приволжский окружной медицинский центр в Нижнем Новгороде, где лечение продолжилось.

Финал трагической истории

Когда казалось, что самое страшное позади, состояние девушки вновь резко ухудшилось. Она перестала самостоятельно дышать и принимать пищу. Спустя почти три месяца после аварии сердце девушки остановилось.

+3° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 60%
81.88
-2.12 94.73
-2.56
Последние новости

5:40
Жертвами авиакатастрофы в Колумбии стали 66 человек
5:22
Монохром и многослойность: какие тренды из Токио могут прижиться в России
5:00
Ответный удар Ирана может обрушить энергосистему стран Персидского залива
4:40
Более полусотни жертв: ущерб по делу экс-возлюбленного Волочковой превысил 40 млн рублей
4:37
Израиль нанес мощный ракетный удар по жилому району Тегерана
4:20
Немецкий суд отклонил иск о запрете автомобилей с двигателями внутреннего сгорания

Сейчас читают

Впереди повышение интенсивности войны в Иране — эксперт
«Где такие люди?» — Понаровская устроила разнос телевизионной сцене
Как пришло, так и ушло: выигравшего в лотерею 14 миллионов мужчину могут лишить средств
Сирота с большим наследством: как живет Мария Баталова после смерти родителей

