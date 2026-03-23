Два подростка пропали во время перехода через Волгу в Ульяновске

Диана Кулманакова
Организованы масштабные поиски.

Подростки пропали во время перехода через Волгу: подробности

Фото: Telegram/Город Ульяновск/ulmeriaru

В Ульяновске организованы масштабные поиски двух подростков, которые пропали во время перехода через замерзшую реку Волгу. Об этом сообщила городская администрация в своем Telegram-канале.

Согласно сведениям, предоставленным начальником Управления гражданской защиты Андреем Тамбовским, экстренные службы получили информацию о происшествии 23 марта в 02:23 ночи.

Заявительница, являющаяся матерью одного из подростков, рассказала, что юноши 2011 года рождения вышли с Нижней Террасы и направились по льду Волги в сторону Ленинского района.

Сейчас местонахождение ребят остается неизвестным, активная фаза поисков продолжается.

Для обнаружения пропавших задействованы силы муниципальных и областных спасательных подразделений. В операции применяется специализированная техника. Акваторию обследуют на катерах на воздушной подушке, а для осмотра территории с воздуха специалисты используют квадрокоптер.

Сотрудники ведомств проверяют маршрут, по которому могли следовать несовершеннолетние.

Ранее в Звенигороде велись поиски трех пропавших в районе Москвы-реки подростков. Спасательная операция завершилась после обнаружения последнего тела 18 марта у плотины, в полутора километрах от места трагедии.

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 марта, для всех знаков зодиака

