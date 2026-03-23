«Проводит в вип-зону, держит за руку»: Тимати заподозрили в романе на стороне

В 2025 году модель Валентина Иванова родила от рэпера дочь.

Роман Тимати с девушкой похожей на Алену Шишкову

Фото: www.globallookpress.com/Petrov Sergey

Тимати заподозрили в романе с девушкой, похожей на Алену Шишкову

Рэпера и предпринимателя Тимати (настоящее имя — Тимур Юнусов) заподозрили в отношениях с девушкой, похожей на его бывшую возлюбленную, модель Алену Шишкову. Об этом сообщило издание StarHit со ссылкой на источник, близкий к артисту.

По словам инсайдера, в клубе, который принадлежит Тимати, рэпера часто видят в компании юной блондинки. Ее зовут Екатерина Лукьянова. Девушке чуть больше 20 лет. Также известно, что она окончила Алтайский колледж в Барнауле. В Москве работает моделью.

«Тимур лично проводит девочку в вип-зону, держит за руку, периодически они остаются вдвоем. В випку Тимати допускает только своих. Очевидно, что между ними теплое и доверительное общение. Катя сейчас закрыла все свои соцсети, конечно же, ничего провокационного не выкладывает. Они не фоткаются, не снимают видео публично», — отметил собеседник издания.

Источник также добавил, что те, кто видел общение рэпера и его новой знакомой, стали переживать за нынешнюю возлюбленную музыканта, модель Валентину Иванову. Вместе они с 2022 года. А в начале августа 2025-го Валентина родила от Тимура дочь, которую назвали Эммой.

Инсайдер добавил, что, судя по всему, Иванова о происходящем в клубе Тимати не подозревает.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что рэпер мог тайно узаконить свои отношения со своей возлюбленной. Такое предположение сделала одна из знакомых пары, отметив при этом, что предложение Ивановой Тимати точно делал.

