Как пришло, так и ушло: выигравшего в лотерею 14 миллионов мужчину могут лишить средств

Дарья Орлова
Счастливый билет найден, а его владелец — до сих пор нет.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова

В Великобритании победитель крупной лотереи рискует остаться без многомиллионного приза. Речь идет о выигрыше в размере более 14 миллионов долларов (порядка 1, 176 миллиарда рублей), за которым обладатель счастливого билета пока так и не обратился. О необычной ситуации сообщило издание Mirror.

«Осталось всего две недели, чтобы получить джекпот в лотерею, и Национальная лотерея призывает игроков проверять свои билеты. Команда вышла на улицы Бексли (район в Лондоне. — Прим. ред.) в попытке найти победителя», — говорится в материале.

Как уточняется, розыгрыш состоялся еще 4 октября 2025 года. Победителю удалось угадать все шесть чисел и сорвать главный приз, однако, по всей видимости, он до сих пор не знает о своей удаче.

По правилам национальной лотереи Великобритании, у счастливчиков есть ровно 180 дней, чтобы заявить о праве на деньги. В данном случае этот срок заканчивается 2 апреля 2026 года. Потом получить выигрыш будет нельзя.

