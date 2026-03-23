Отложил пенсию — получил больше: россиянам раскрыли выгодную схему

Дарья Орлова
Дарья Орлова

За каждый год ожидания государство применяет повышающие коэффициенты.

Как в России увеличить страховую пенсию выгодная схема

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова

Страховая пенсия в России растет с каждым годом отсрочки ее назначения

Россияне могут увеличить размер страховой пенсии, если не будут спешить с ее оформлением сразу после достижения пенсионного возраста. За каждый полный год ожидания государство применяет повышающие коэффициенты — они влияют как на накопленные пенсионные баллы, так и на фиксированную часть выплаты.

«При обычном назначении пенсии отсрочка на 12 полных месяцев дает коэффициенты 1,07 к сумме ИПК и 1,056 к фиксированной выплате, а на 24 полных месяца — 1,15 и 1,12 соответственно», — приводит RT слова председателя Социал-демократического союза женщин России Ольги Епифановой.

По сути, увеличение происходит сразу по двум параметрам расчета, поэтому итоговая сумма может вырасти довольно ощутимо.

Однако важно помнить: минимальный срок отсрочки составляет один год, а максимальный период, за который начисляются повышающие коэффициенты, ограничен десятью годами.

Эксперт подчеркнула, что речь идет не о дополнительных льготах, а о законном механизме повышения будущих выплат.

В России пенсии для граждан с инвалидностью планируют индексировать дважды — в январе и в апреле.

Так, социальная пенсия положена инвалидам всех групп, детям-инвалидам и людям с инвалидностью с детства при отсутствии страхового стажа. После апрельского повышения на 6,8% ее базовый уровень составит около 9,4 тысячи рублей, тогда как для инвалидов с детства первой группы и детей-инвалидов предусмотрена более высокая сумма — свыше 22,6 тысячи рублей.

