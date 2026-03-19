Сколько теперь платят инвалидам? Названы новые размеры пенсий

Пенсии для инвалидов в России дважды проиндексировали

В России действуют три вида пенсионного обеспечения для граждан с инвалидностью — страховое, социальное и государственное. Размер выплат зависит от наличия трудового стажа, оснований для получения статуса инвалида, а также от того, к какой категории относится получатель. В 2026 году суммы пересмотрят дважды — в начале года и в апреле.

Социальная пенсия предназначена для инвалидов всех групп, инвалидов с детства и детей-инвалидов, если у них отсутствует страховой стаж. После индексации на 6,8% с 1 апреля базовая сумма выплаты составит 9 424,12 рубля. При этом для инвалидов с детства I группы и детей-инвалидов установят повышенный размер — 22 617,67 рубля.

Страховая пенсия назначается тем, у кого имеется хотя бы минимальный страховой стаж. Причина наступления инвалидности и время ее получения значения не имеют. С 1 января фиксированная часть такой выплаты после индексации на 7,6% достигла 9 584,69 рубля. Для инвалидов I группы эта сумма увеличилась вдвое, а для граждан с III группой, наоборот, сокращается наполовину.

Государственное пенсионное обеспечение получают отдельные категории россиян. К ним относятся, например, военнослужащие по призыву, получившие инвалидность из-за военной травмы — им выплачивается сумма в размере 300% социальной пенсии.

Также на такую поддержку могут рассчитывать участники Великой Отечественной войны, жители блокадного Ленинграда, пострадавшие от радиационных катастроф и космонавты.

Как правило, подавать заявление для назначения пенсии по инвалидности не требуется. Социальный фонд России оформляет выплаты автоматически, используя сведения из Федерального реестра инвалидов. Получать деньги можно различными способами — на банковскую карту, через отделения «Почты России» либо с помощью доставки на дом.

