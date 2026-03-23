«Еще одна уникальная душа»: Лиза Моряк и Сарик Андреасян ждут пополнения в семье

Лиза Моряк и Сарик Андреасян ждут третьего ребенка

Актриса Лиза Моряк и режиссер Сарик Андреасян готовятся стать родителями в третий раз. Важным известием знаменитость поделилась в личном блоге.

Моряк опубликовала кадры, на которых она была запечатлена в нежном розовом платье с открытым животом, украшенным цветами. Супруги с детьми обнимались и смеялись, демонстрируя полное семейное счастье. Моряк призналась, что появление еще одного ребенка станет для них не просто радостным событием, а новым этапом в жизни.

«С появлением третьего ребенка мы официально становимся многодетной семьей. Звучит торжественно, не правда ли? Но за этим официальным статусом кроется куда более глубокое понимание. Это не просто цифра, не просто набор привилегий. Это признание нашей силы, нашей сплоченности, нашей способности дарить жизнь и воспитывать новое поколение. Это осознание того, что наша любовь вырастает, расширяется, охватывая все больше сердец, и каждое из них — бесценно», — заявила избранница режиссера.

Актриса подчеркнула, что для них ребенок — это настоящий подарок судьбы и повод еще сильнее ценить каждый момент вместе.

«Мы не просто ждем ребенка, мы с трепетом готовимся к тому, чтобы подарить еще одну уникальную душу этому миру. Мы предвкушаем новые открытия, новый смех, новые объятия, новые истории, которые будут написаны нашими общими днями. Мы счастливы. Не просто счастливы, а глубоко, всеобъемлюще, по-настоящему счастливы», — написала артистка.

Служебный роман, который изменил все

История любви Моряк и Андреасяна началась в 2019 году на съемках фильма «Девушки бывают разные». Судьбоносным оказался обычный ужин съемочной группы — Лизу посадили рядом с режиссером. Он был старше ее на 11 лет и состоял в браке, поэтому актриса не рассматривала его как потенциального избранника.

Однако для Андреасяна все сложилось иначе: он признавался, что влюбился в Моряк с первого взгляда. Их отношения долго оставались исключительно дружескими. Лишь осознав серьезность чувств, режиссер решился признаться супруге, что хочет строить жизнь с другой женщиной, и подал на развод.

Расставание оказалось тяжелым для всех участников этой истории. Лиза поддерживала Сарика, понимая, что общественное мнение будет настроено против нее. Тем не менее она решила не отказываться от отношений, ведь мужчина уже сделал свой выбор.

Обвинения и первый совместный выход

Уже на премьере картины «Девушки бывают разные» Моряк и Андреасян появились вместе. С тех пор актрису нередко обвиняют в разрушении его предыдущей семьи, где росли двое сыновей — Марк и Мартин.

Кроме того, ей не раз приходилось слышать упреки в меркантильности. Моряк же утверждает, что на момент знакомства режиссер переживал непростой финансовый период и именно во время их отношений смог выйти на новый уровень доходов.

Предложение руки и сердца прозвучало в 2022 году. Свадьбу пара сыграла, когда актриса уже была беременна первой дочерью.

Муза режиссера и актриса с амбициями

С тех пор Андреасян регулярно приглашает супругу в собственные проекты, не скрывая, что хочет видеть ее на площадке. Он убежден, что зрителя должна интересовать только профессиональная сторона фильма, а не личные отношения участников съемок.

При этом Моряк подчеркивает: она не хочет быть исключительно «женой режиссера». Актриса активно развивается, работает над социальными сетями и признается, что популярность ее коротких видео порой даже превышает интерес аудитории к проектам мужа.

«Сарик снимает меня в своем кино, а я его — в своих рилсах», — говорит Моряк с юмором.

Роскошные подарки и мечты о большой жизни

Сегодня супруги вместе уже восемь лет, четыре из них — в официальном браке. Они воспитывают двух дочерей — Элизабет и Шарлиз — и не скрывают, что счастливы. Режиссер с улыбкой называет себя «подкаблучником» и регулярно радует жену дорогими сюрпризами.

Так, на шестую годовщину отношений он подарил актрисе роскошный синий Bentley. Несмотря на насыщенную карьеру, Моряк уверена: главная ее роль — быть матерью и хранительницей домашнего уюта. Она мечтает о большой семье и признается, что хотела бы однажды родить сына.

Работа, кино и общие планы

Андреасян продолжает активно снимать фильмы и не боится экспериментировать с темами. В 2023 году он выпустил драму «На солнце, вдоль рядов кукурузы», посвященную подвигу пилота, сумевшего спасти сотни пассажиров в экстремальной ситуации.

Супруги уверены, что впереди их ждет еще много проектов и личных достижений. Теперь же в центре внимания — предстоящее рождение третьего ребенка, которое они называют новым этапом и важным шагом к той самой большой семье, о которой давно мечтали.

