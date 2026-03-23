Глубоко возмутился: москвич залил женщину перцовым баллончиком в метро из-за газет

Москвич залил женщину перцовым баллончиком в метро из-за газет

В московском метро произошел конфликт, который обернулся серьезными последствиями для его участников. В вестибюле станции «Черкизовская» мужчина распылил содержимое перцового баллончика в лицо женщине, посчитав ее поведение недопустимым.

Как сообщили в столичном главке МВД, подозреваемый занимался раскладкой печатных изданий на специальных стойках и заметил пассажирку, забравшую сразу большое количество газет. Он был недоволен тем, что женщина якобы делала так не впервые.

«Так как ранее гражданка неоднократно совершала такие действия, мужчина возмутился и распылил содержимое перцового баллончика ей в лицо, после чего ушел», — сообщили в ведомстве.

Пострадавшая оперативно обратилась за медицинской помощью и заявила о произошедшем в правоохранительные органы. Врачи диагностировали у нее химический ожог глаз.

Сотрудники полиции установили личность предполагаемого нападавшего и задержали его в районе Погонного проезда. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. На время следствия ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и обязательства о надлежащем поведении.

В тот же день при аналогичных обстоятельствах пострадали пассажиры на станции «Бауманская». Об этом сообщил источник «Российской газеты».

Неизвестный мужчина в кепке начал конфликт с попутчиком — гражданином Экваториальной Гвинеи, который обучается в одном из столичных вузов.

Во время ссоры нападавший достал баллончик и распылил раздражающее вещество в сторону пассажиров. В итоге ожоги глаз получили сам иностранный студент, а также двое детей, находившихся с ним в одном вагоне.

