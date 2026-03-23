Глубоко возмутился: москвич залил женщину перцовым баллончиком в метро из-за газет

|
Дарья Орлова
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Марина Бородкина

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В московском метро произошел конфликт, который обернулся серьезными последствиями для его участников. В вестибюле станции «Черкизовская» мужчина распылил содержимое перцового баллончика в лицо женщине, посчитав ее поведение недопустимым.

Как сообщили в столичном главке МВД, подозреваемый занимался раскладкой печатных изданий на специальных стойках и заметил пассажирку, забравшую сразу большое количество газет. Он был недоволен тем, что женщина якобы делала так не впервые.

«Так как ранее гражданка неоднократно совершала такие действия, мужчина возмутился и распылил содержимое перцового баллончика ей в лицо, после чего ушел», — сообщили в ведомстве.

Пострадавшая оперативно обратилась за медицинской помощью и заявила о произошедшем в правоохранительные органы. Врачи диагностировали у нее химический ожог глаз.

Сотрудники полиции установили личность предполагаемого нападавшего и задержали его в районе Погонного проезда. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. На время следствия ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и обязательства о надлежащем поведении.

В тот же день при аналогичных обстоятельствах пострадали пассажиры на станции «Бауманская». Об этом сообщил источник «Российской газеты».

Неизвестный мужчина в кепке начал конфликт с попутчиком — гражданином Экваториальной Гвинеи, который обучается в одном из столичных вузов.

Во время ссоры нападавший достал баллончик и распылил раздражающее вещество в сторону пассажиров. В итоге ожоги глаз получили сам иностранный студент, а также двое детей, находившихся с ним в одном вагоне.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+3° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 60%
81.88
-2.12 94.73
-2.56
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

5:40
Жертвами авиакатастрофы в Колумбии стали 66 человек
5:22
Монохром и многослойность: какие тренды из Токио могут прижиться в России
5:00
Ответный удар Ирана может обрушить энергосистему стран Персидского залива
4:40
Более полусотни жертв: ущерб по делу экс-возлюбленного Волочковой превысил 40 млн рублей
4:37
Израиль нанес мощный ракетный удар по жилому району Тегерана
4:20
Немецкий суд отклонил иск о запрете автомобилей с двигателями внутреннего сгорания

Сейчас читают

Впереди повышение интенсивности войны в Иране — эксперт
«Где такие люди?» — Понаровская устроила разнос телевизионной сцене
Как пришло, так и ушло: выигравшего в лотерею 14 миллионов мужчину могут лишить средств
Сирота с большим наследством: как живет Мария Баталова после смерти родителей

Интересные материалы

Умер Чак Норрис: биография актера, фильмы и причина смерти
🪐Гороскоп на апрель 2026 года для знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на апрель 2026 — видео
Гороскоп на деньги на апрель 2026 для знаков зодиака: видео