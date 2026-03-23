«Небо наше»: российские подразделения продолжают расширять полосу безопасности на Сумщине

Тем временем ВСУ не спасают даже переброшенные резервы.

Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Мирный; 5-tv.ru

Неудачи преследуют ВСУ по всей линии фронта. В Сумской области российские подразделения с каждым днем расширяют полосу безопасности. Все попытки противника отбить позиции тщетны. Не спасают даже переброшенные резервы. Боевики бегут или сдаются в плен. Продвигаться нашим штурмовикам помогает авиация, артиллерия, расчеты дронов. Корреспондент «Известий» Татьяна Симоненкова наблюдает за обстановкой.

Группа всушников пыталась занять позицию в лесополосе. Наша разведка передала координаты артиллерии. Дальше — прямое попадание, противник ликвидирован. Примечательно, что первыми их все-таки увидели наши штурмовики.

«Буквально в 300 метрах шла группа. Они нас не заметили. Мы не вступили в бой, потому что у нас была отдельная задача. Этой группой занялся взвод БПЛА под руководством командира взвода, его позывной „Саян“, его соколы отработали», — рассказал старший стрелок с позывным «Кот».

Бойцу с позывным «Кот» — всего 21. Срочную службу проходил на курской границе в самые сложные времена, поэтому после дембеля подписал контракт и попросился именно сюда.

«Радовался этому, что врагов отодвинули от нашей границы, и хотелось бы как-то этому помочь», — говорит «Кот».

Его сослуживец с позывным «Губа» на год старше и уже командир отделения. Работают скрытно, малыми группами. Заходят по погоде, учитывают рельеф местности. Пока вражеские фланги давят артиллерия и расчеты БПЛА, штурмовики бьют в лоб.

«Птички» нас ведут. Все, небо наше. По сути, идем, добираемся не то чтобы на лайте, но под прикрытием. Начинает работать артиллерия, у них начинается паника. Это беспорядочная стрелкотня. Дальше залетаем, добиваем», — описывает тактику старший стрелок штурмовой группы 33 стрелкового батальона 80-й отдельной мотострелковой бригады 14 армейского корпуса с позывным «Кедр».

«Мы рассчитывали на более жесткое сопротивление, но его как такового не было, потому что терроборона — это всегда оборонщики, они никогда не участвуют в прямых боестолкновениях. У них началась определенная паника, они в спешке начали эвакуироваться, пытались эвакуировать технику, но этого у них не получилось», — добавил старший штурмовой группы 33 стрелкового батальона 80-й отдельной мотострелковой бригады 14 армейского корпуса с позывным «Базука».

В среднем за сутки наши штурмовые группы продвигаются на сумском направлении на сотню метров. В реалиях окопных боевых действий, где простреливается каждый метр, это тяжелая работа.

За выполнение боевых задач при штурмовых действиях троих военнослужащих 33-го стрелкового батальона 80-й отдельной мотострелковой бригады (арктической) 14-го армейского корпуса группировки войск «Север» представили к наградам. Вместе с другими подразделениями они работают на Глуховском участке сумского направления, где под наш контроль перешли уже восемь населенных пунктов. Зона безопасности здесь будет расширяться до тех пор, пока не исчезнет угроза для жителей приграничья.

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

5:40
Жертвами авиакатастрофы в Колумбии стали 66 человек
5:22
Монохром и многослойность: какие тренды из Токио могут прижиться в России
5:00
Ответный удар Ирана может обрушить энергосистему стран Персидского залива
4:40
Более полусотни жертв: ущерб по делу экс-возлюбленного Волочковой превысил 40 млн рублей
4:37
Израиль нанес мощный ракетный удар по жилому району Тегерана
4:20
Немецкий суд отклонил иск о запрете автомобилей с двигателями внутреннего сгорания

Сейчас читают

Впереди повышение интенсивности войны в Иране — эксперт
«Где такие люди?» — Понаровская устроила разнос телевизионной сцене
Как пришло, так и ушло: выигравшего в лотерею 14 миллионов мужчину могут лишить средств
Сирота с большим наследством: как живет Мария Баталова после смерти родителей

Интересные материалы

Умер Чак Норрис: биография актера, фильмы и причина смерти
🪐Гороскоп на апрель 2026 года для знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на апрель 2026 — видео
Гороскоп на деньги на апрель 2026 для знаков зодиака: видео