Ночное удушье: прерывистый сон может быть симптомом опасного заболевания

Сомнолог Кудинов: прерывистый сон может быть симптомом апноэ

Внезапные пробуждения в ночное время часто связаны с депрессивными состояниями, тревожными расстройствами или остановками дыхания. Об этом сообщил в беседе с aif.ru врач-сомнолог Павел Кудинов.

Специалист пояснил, что характер нарушения сна может указывать на конкретную проблему в организме. При депрессии человек часто сталкивается с невозможностью повторно уснуть после того, как сон прервался.

«Это состояние обычно приводит к нарушению поддержания сна, то есть человек просыпается и во второй раз ему тяжело заснуть. Иногда такое ночное пробуждение может стать первым и даже единственным признаком депрессии», — отметил эксперт.

В случае с тревожными расстройствами картина иная. Пациенту бывает трудно только отправиться в кровать вечером. Однако, если он проснется ночью, то обычно легко засыпает снова.

Особую опасность представляет третья причина — апноэ, при котором происходит кратковременное прекращение дыхание. Сомнолог предупредил, что это заболевание нередко сопровождается ощущением удушья или частыми позывами к мочеиспусканию, вынуждающими вставать по три раза за ночь и более.

Игнорирование подобных симптомов недопустимо. Отсутствие лечения апноэ существенно повышает риск инсульта, инфаркта или летального исхода во время сна.

При выявлении таких признаков эксперт настоятельно рекомендует незамедлительно обращаться за профессиональной медицинской помощью.

