Комфортный и экологичный: какой уникальный речной транспорт создают на Московской верфи

Светлана Стофорандова
На нем установят мощные аккумуляторы и энергосберегающие двигатели.

Когда можно будет покататься на новых электросуднах в Москве

В Нагатинском Затоне открылась Московская верфь — современное предприятие полного цикла, где создают инновационные электросуда. Об этом сообщили на официальном портале мэра и правительства столицы.

Сейчас специалисты собирают корпуса четырех судов проекта «Москва 1.0». По словам заместителя мэра Москвы Максима Ликсутова, первые пассажиры смогут прокатиться на них уже в 2026 году.

«В 2026 году планируем спустить на воду восемь электрических судов проекта „Москва 1.0“. Речной транспорт, аналога которому нет во всем мире, выйдет на регулярные маршруты и создаст новый уровень комфорта поездок, как поручил Сергей Собянин», — добавил Максим Ликсутов.

Эти суда будут максимально экологичными. Вместо обычного топлива они используют мощные аккумуляторы и энергосберегающие двигатели.

На новом предприятии также планируют строить прогулочные электрические суда, безэкипажные катера для патрулирования рек и гибридные круизные лайнеры «Московское золотое кольцо».

Территорию вокруг верфи также благоустроили. Здесь открыли набережную с зонами отдыха, кафе, террасами и современной детской площадкой.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Собянин рассказал о строительстве путепровода через пути второго Московского центрального диаметра (МЦД-2) на юге Москвы. Он расположен на границе районов Бирюлево Восточное и Царицыно.

