Дело в глазах: эксперт назвал признак, связанный с риском депрессии у женщин

|
От сезонного упадка настроения страдают далеко не все.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Академик РАН Геннадий Онищенко высказал мнение о том, что склонность к депрессивным состояниям может зависеть даже от цвета глаз. Об этом он сообщил во время общения с журналистами в пресс-центре «Россия сегодня».

По словам эксперта, чаще всего эмоциональные расстройства наблюдаются у женщин с карими глазами. Академик отметил, что именно они нередко испытывают трудности с психологическим состоянием, особенно в периоды сезонных изменений.

Онищенко также обратил внимание, что наиболее уязвимой категорией являются девушки в возрасте от 18 до 30 лет. По его оценке, в это время признаки сезонной депрессии проявляются у женщин примерно в четыре раза чаще, чем у мужчин.

Специалист связал такую разницу с особенностями женской психики и ее большей эмоциональной гибкостью.

«У женщины психика более мобильная, чем у мужчины, поэтому мужчина живет меньше. Понимаете, у женщины она меняется. Взяла, всплакнула, разрядилась, и все», — сказал Онищенко.

Ранее эксперты отмечали, что весеннее ухудшение настроения может быть вызвано не только физиологическими факторами, но и общественными ожиданиями. Давление из-за необходимости «привести себя в форму», «начать новую жизнь» или «найти любовь» нередко усиливает внутреннее напряжение и влияет на эмоциональное состояние.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+3° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 60%
81.88
-2.12 94.73
-2.56
