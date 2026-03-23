Дело в глазах: эксперт назвал признак, связанный с риском депрессии у женщин

Онищенко отметил повышенный риск депрессии у женщин с карими глазами

Академик РАН Геннадий Онищенко высказал мнение о том, что склонность к депрессивным состояниям может зависеть даже от цвета глаз. Об этом он сообщил во время общения с журналистами в пресс-центре «Россия сегодня».

По словам эксперта, чаще всего эмоциональные расстройства наблюдаются у женщин с карими глазами. Академик отметил, что именно они нередко испытывают трудности с психологическим состоянием, особенно в периоды сезонных изменений.

Онищенко также обратил внимание, что наиболее уязвимой категорией являются девушки в возрасте от 18 до 30 лет. По его оценке, в это время признаки сезонной депрессии проявляются у женщин примерно в четыре раза чаще, чем у мужчин.

Специалист связал такую разницу с особенностями женской психики и ее большей эмоциональной гибкостью.

«У женщины психика более мобильная, чем у мужчины, поэтому мужчина живет меньше. Понимаете, у женщины она меняется. Взяла, всплакнула, разрядилась, и все», — сказал Онищенко.

Ранее эксперты отмечали, что весеннее ухудшение настроения может быть вызвано не только физиологическими факторами, но и общественными ожиданиями. Давление из-за необходимости «привести себя в форму», «начать новую жизнь» или «найти любовь» нередко усиливает внутреннее напряжение и влияет на эмоциональное состояние.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.