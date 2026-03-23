Била в одно место: мужчину четыре раза ударило молнией

Daily Mail: мужчину четыре раза ударило молнией

Житель США Гэри Рейнольдс пережил четыре прямых удара молнии в период с 2007 по 2022 год, что привело к тяжелым повреждениям. Об этом сообщило Daily Mail.

Первый инцидент произошел почти 20 лет назад в гараже его собственного дома, когда Рейнольдс потянулся за напитком к холодильнику во время грозы. Разряд был настолько мощным, что мужчина в течение нескольких месяцев не мог встать с постели из-за невыносимых болей.

По словам пострадавшего, последствия затронули не только физическое состояние, но и когнитивные функции. Ему стало трудно концентрироваться на простых вещах.

«Снаружи ты выглядишь так же, как прежде, но внутри ты совершенно другой человек», — признался Гэри.

Ситуация осложнилась тем, что через 11 месяцев молния настигла его снова прямо у открытого окна спальни.

Из-за неоплаченных медицинских счетов за первый случай он не смог получить полноценную помощь, что привело к потере координации и невозможности работать.

Череда трагедий разрушила первый брак Рейнольдса, так как супруга потеряла сочувствие к его состоянию.

Несмотря на переезд в другой штат и попытку начать жизнь заново, природная стихия находила его еще дважды: в 2016 году в горном доме и в 2022 году во время просмотра телевизора с внуками.

«Такое ощущение, что молния охотится за мной, будто это живое, дышащее существо», — поделился он.

Эксперты отмечают, что ежегодно в мире около 240 тысяч человек получают травмы от ударов молнии. Однако лишь 10% случаев заканчиваются летальным исходом.

Выжившие часто сталкиваются с посттравматическим синдромом и хроническими болями.

Сейчас Рейнольдс является участником международного сообщества выживших после ударов током, где люди делятся схожим опытом борьбы за возвращение к нормальной жизни.

