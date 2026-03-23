Малинен призвал Финляндию открыть границу с Россией и прекратить помощь Украине

|
Профессор Хельсинкского университета предложил ограничить военное сотрудничество с Западом и направить США сигнал о недопустимости атак.

Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/Markku Ulander

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Власти Финляндии должны срочно восстановить отношения с Россией. Так высказался профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в социальной сети X.

По мнению эксперта, правительство страны обязано незамедлительно прекратить оборонное сотрудничество с Украиной и потребовать вывода американских войск с территории Финляндии. Он также призвал направить Центральному командованию ВС США ясный сигнал о недопустимости использования финской территории для любых атак на Россию.

«Нашему руководству необходимо немедленно <…> открыть восточную границу с целью нормализации отношений с Москвой», — подчеркнул Малинен в публикации.

Ранее, 12 марта, профессор заявил, что Финляндия оказалась на пороге крупного кризиса. По его словам, единственным способом избежать серьезных последствий может стать немедленная нормализация отношений с Россией. Он отметил, что именно Россия располагает ресурсами, которые могут помочь стране преодолеть перебои в поставках энергоносителей, вызванные блокировкой ключевых морских маршрутов.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+3° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 60%
81.88
-2.12 94.73
-2.56
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

5:55
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 марта, для всех знаков зодиака
5:40
Жертвами авиакатастрофы в Колумбии стали 66 человек
5:22
Монохром и многослойность: какие тренды из Токио могут прижиться в России
5:00
Ответный удар Ирана может обрушить энергосистему стран Персидского залива
4:40
Более полусотни жертв: ущерб по делу экс-возлюбленного Волочковой превысил 40 млн рублей
4:37
Израиль нанес мощный ракетный удар по жилому району Тегерана

Сейчас читают

Впереди повышение интенсивности войны в Иране — эксперт
«Где такие люди?» — Понаровская устроила разнос телевизионной сцене
Как пришло, так и ушло: выигравшего в лотерею 14 миллионов мужчину могут лишить средств
Сирота с большим наследством: как живет Мария Баталова после смерти родителей

Интересные материалы

Умер Чак Норрис: биография актера, фильмы и причина смерти
🪐Гороскоп на апрель 2026 года для знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на апрель 2026 — видео
Гороскоп на деньги на апрель 2026 для знаков зодиака: видео