Профессор Хельсинкского университета предложил ограничить военное сотрудничество с Западом и направить США сигнал о недопустимости атак.
Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/Markku Ulander
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Профессор Малинен призвал Финляндию открыть границу с Россией и прекратить помощь Украине
Власти Финляндии должны срочно восстановить отношения с Россией. Так высказался профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в социальной сети X.
По мнению эксперта, правительство страны обязано незамедлительно прекратить оборонное сотрудничество с Украиной и потребовать вывода американских войск с территории Финляндии. Он также призвал направить Центральному командованию ВС США ясный сигнал о недопустимости использования финской территории для любых атак на Россию.
«Нашему руководству необходимо немедленно <…> открыть восточную границу с целью нормализации отношений с Москвой», — подчеркнул Малинен в публикации.
Ранее, 12 марта, профессор заявил, что Финляндия оказалась на пороге крупного кризиса. По его словам, единственным способом избежать серьезных последствий может стать немедленная нормализация отношений с Россией. Он отметил, что именно Россия располагает ресурсами, которые могут помочь стране преодолеть перебои в поставках энергоносителей, вызванные блокировкой ключевых морских маршрутов.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
Нашли ошибку?