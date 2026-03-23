Профессор Малинен призвал Финляндию открыть границу с Россией и прекратить помощь Украине

Власти Финляндии должны срочно восстановить отношения с Россией. Так высказался профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в социальной сети X.

По мнению эксперта, правительство страны обязано незамедлительно прекратить оборонное сотрудничество с Украиной и потребовать вывода американских войск с территории Финляндии. Он также призвал направить Центральному командованию ВС США ясный сигнал о недопустимости использования финской территории для любых атак на Россию.

«Нашему руководству необходимо немедленно <…> открыть восточную границу с целью нормализации отношений с Москвой», — подчеркнул Малинен в публикации.

Ранее, 12 марта, профессор заявил, что Финляндия оказалась на пороге крупного кризиса. По его словам, единственным способом избежать серьезных последствий может стать немедленная нормализация отношений с Россией. Он отметил, что именно Россия располагает ресурсами, которые могут помочь стране преодолеть перебои в поставках энергоносителей, вызванные блокировкой ключевых морских маршрутов.

