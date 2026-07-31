«Я не ищу ракет»: Трамп заявил о стремлении США к завершению конфликта на Украине

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Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 51 0

Ранее глава Белого дома встретился с Владимиром Зеленским.

Трамп заявил что хочет мира на Украине — новости

Фото: www.globallookpress.com/Andrea Hanks/White House

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Дональд Трамп заявил о стремлении США к завершению конфликта на Украине

Президент США Дональд Трамп стремится как можно скорее урегулировать конфликт на Украине. Об этом он сообщил в интервью британской газете Financial Times.

«Мы хотим, чтобы война на Украине с Россией закончилась. Я не ищу ракет. Мы ищем мира», — сказал американский лидер, общаясь с журналистом.

Заявление Дональда Трампа прозвучало спустя два дня после встречи в Белом доме, по итогам которой глава киевского режима Владимир Зеленский заявил о том, что президент США якобы согласился передать Украине технологии производства боеприпасов для зенитных ракет Patriot.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что контакты России и США по украинскому вопросу продолжаются в рабочем порядке. По его словам, Вашингтон никогда не потерял интерес к этой теме. Просто раньше у Белого дома были более приоритетные задачи При этом, как сообщал Песков, в ближайшее время никаких переговоров между Россией и США не запланировано.

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