Россия и Вьетнам согласовали строительство двух блоков АЭС «Ниньтхуан-1»

|
Дарья Корзина
Дарья Корзина 38 0

Проект предусматривает возведение реакторов ВВЭР-1200 общей мощностью 2400 мегаватт.

Россия и Вьетнам построят АЭС Ниньтхуан-1

Фото: © РИА Новости/Александр Миридонов

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Москва и Ханой заключили межправительственное соглашение о возведении двух блоков атомной электростанции «Ниньтхуан-1» суммарной мощностью 2400 мегаватт. Об этом сообщила госкорпорация «Росатом».

«Соглашение регламентирует условия и основные направления взаимодействия сторон в рамках реализации проекта сооружения станции, предусматривающего строительство двух энергоблоков российского дизайна с реакторами ВВЭР-1200 общей установленной мощностью 2 400 мегаватт», — уточняется в публикации Telegram-канала корпорации.

Сооружение планируется по аналогии с Ленинградской АЭС-2, где будут использованы технические решения для энергоблоков № 1 и № 2. Проект ориентирован на долгосрочное развитие российско-вьетнамского сотрудничества в атомной энергетике и рассчитан на ближайшие десятилетия.

Соглашение подписали генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев и министр-начальник канцелярии правительства Вьетнама Чан Ван Шон. Церемонию подписания посетили председатель правительства России Михаил Мишустин и премьер-министр Социалистической Республики Вьетнам Фам Минь Тинь.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Алексей Лихачев подчеркнул значимость проекта АЭС «Пакш-2» для сотрудничества России и Венгрии. Строительные работы на станции начались с заливки первого бетона в фундамент 5 февраля 2026 года.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+3° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 60%
81.88
-2.12 94.73
-2.56
