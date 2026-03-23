Россия и Вьетнам согласовали строительство двух блоков АЭС «Ниньтхуан-1»

Москва и Ханой заключили межправительственное соглашение о возведении двух блоков атомной электростанции «Ниньтхуан-1» суммарной мощностью 2400 мегаватт. Об этом сообщила госкорпорация «Росатом».

«Соглашение регламентирует условия и основные направления взаимодействия сторон в рамках реализации проекта сооружения станции, предусматривающего строительство двух энергоблоков российского дизайна с реакторами ВВЭР-1200 общей установленной мощностью 2 400 мегаватт», — уточняется в публикации Telegram-канала корпорации.

Сооружение планируется по аналогии с Ленинградской АЭС-2, где будут использованы технические решения для энергоблоков № 1 и № 2. Проект ориентирован на долгосрочное развитие российско-вьетнамского сотрудничества в атомной энергетике и рассчитан на ближайшие десятилетия.

Соглашение подписали генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев и министр-начальник канцелярии правительства Вьетнама Чан Ван Шон. Церемонию подписания посетили председатель правительства России Михаил Мишустин и премьер-министр Социалистической Республики Вьетнам Фам Минь Тинь.

