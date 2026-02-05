Лихачев отметил важность проекта АЭС «Пакш-2» для России и Венгрии

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 45 0

Заливка «первого бетона» в фундамент станции состоялась 5 февраля 2026 года.

Фото, видео: Александр Рюмин/ТАСС; 5-tv.ru

Лихачев: проект АЭС «Пакш-2» важен для всего мирового атомного сообщества

Проект атомной электростанции (АЭС) «Пакш-2» важен не только для России и Венгрии, но и для всего мирового атомного сообщества. Об этом сообщил генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев.

По словам главы «Росатома», Венгрия благодаря атомной энергетике является одной из немногих энергонезависимых стран в Европейском союзе (ЕС) и сохраняет статус экспортера электроэнергии с самыми низкими ценами для домохозяйств.

Лихачев отметил, что новые энергоблоки мощностью 1200 мегаватт каждый, строительство которых планируется завершить в начале 2030-х годов, укрепят эти преимущества и позволят удовлетворить растущие потребности в электроэнергии в связи с развитием электромобильности, цифровой экономики и искусственного интеллекта.

«Атомная промышленность является, без сомнения, одним из лидеров развития нового технологического ландшафта. Мы тянем за собой и цифровые компетенции, и компетенции искусственного интеллекта, и машиностроения, и металлургию, но и при этом находим квалифицированного заказчика и выстраиваем в этом смысле большие международные мосты», — добавил Лихачев.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сийярто заявил, что проблем с реализацией проекта АЭС «Пакш-2» не будет.

