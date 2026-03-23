В Брюсселе эвакуировали вокзал из-за подозрительных пакетов

Светлана Стофорандова Журналист 38 0

Движение поездов остановлено в целях безопасности.

Фото: www.globallookpress.com/Zhao Dingzhe

В столице Бельгии экстренно эвакуировали пассажиров и сотрудников вокзала Брюссель-Миди. Как сообщила телерадиокомпания RTBF, причиной стали подозрительные бесхозные пакеты.

«В поезде, следовавшем в Антверпен, был обнаружен подозрительный пакет. Железнодорожное движение в направлении станции Брюссель-Миди и обратно было прервано», — сообщил представитель железнодорожной компании Infrabel Фредерик Сакре.

Позже федеральная полиция уточнила, что один пакет нашли в вагоне, а второй — прямо на платформе. На место происшествия немедленно прибыл отряд по обезвреживанию взрывных устройств. Обстоятельства инцидента выясняются.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в районе Пьяна-дель-Соле в Риме произошел мощный взрыв, вызванный, по предварительным данным, утечкой газа. В результате инцидента пострадали два человека, а также повреждены три здания. Обломки повредили автомобили, припаркованные неподалеку от эпицентра взрыва. Специалисты экстренных служб эвакуировали около 70 человек из опасной зоны.

