В Брюсселе эвакуировали вокзал из-за подозрительных пакетов

В столице Бельгии экстренно эвакуировали пассажиров и сотрудников вокзала Брюссель-Миди. Как сообщила телерадиокомпания RTBF, причиной стали подозрительные бесхозные пакеты.

«В поезде, следовавшем в Антверпен, был обнаружен подозрительный пакет. Железнодорожное движение в направлении станции Брюссель-Миди и обратно было прервано», — сообщил представитель железнодорожной компании Infrabel Фредерик Сакре.

Позже федеральная полиция уточнила, что один пакет нашли в вагоне, а второй — прямо на платформе. На место происшествия немедленно прибыл отряд по обезвреживанию взрывных устройств. Обстоятельства инцидента выясняются.

