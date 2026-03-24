«Повлиял на меня»: Ани Лорак о поддержке со стороны мужа-шамана

Ани Лорак заявила, что супруг помог ей написать песню

Певица Ани Лорак рассказала, что ее супруг, инструктор по йоге Исаак Виджраку не только оказывает поддержку, но и влияет на ее творчество. Своими мыслями она поделилась в беседе с 5-tv.ru на своем сольном концерте.

В частности, артистка упомянула недавно вышедшую песню Alive, где Исаак стал ее соавтором.

«Повлиял, конечно. Люди влияют на нас, и он очень меня поддерживает. Да, песня Alive сегодня прозвучала, ее написал Исаак...» — призналась Лорак.

Лорак и Виджраку официально оформили свои отношения в феврале 2025 года. Исаак является инструктором по йоге и автором оздоровительных программ, а также считает себя потомком африканских шаманов. В 2002 году Виджраку победил в конкурсе красоты «Мистер Испания».

Ранее 5-tv.ru писал, что в преддверии своего шоу Лорак получила неожиданный подарок от супруга — отдых в Дубай, чтобы отметить годовщину свадьбы и ненадолго отвлечься от плотного графика артистки.

