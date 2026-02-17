«Я живу в любви»: муж Ани Лорак свел ее с ума невероятным сюрпризом

Дарья Орлова
Дарья Орлова

Певица неожиданно исчезла с репетиции — все оказалось частью романтического плана.

Певица Ани Лорак замужем за испанским бизнесменом

Фото: © РИА Новости/Максим Богодвид

Муж Ани Лорак отвез ее в Дубай в качестве сюрприза

Певица Ани Лорак устроила себе паузу в плотном графике и отправилась в спонтанное путешествие с супругом, испанским бизнесменом Исааком Виджраку. Поводом стала годовщина их свадьбы — год назад пара узаконила отношения на Мальдивах в День всех влюбленных.

Артистка активно готовится к премьере собственного шоу. Однако муж решил, что звезде необходим отдых, и организовал сюрприз: он забрал ее прямо с репетиции и отвез в аэропорт. Лишь несколько человек из команды были в курсе задумки, остальные всерьез обеспокоились внезапным исчезновением певицы.

Влюбленные отправились в Дубай. Виджраку заранее выбрал отель с видом на Персидский залив, чтобы пара могла провести время вдвоем вдали от рабочих забот.

«Год назад судьба не просила разрешений. Это просто произошло. Один год из нашей вечности!» — написал Виджраку в социальных сетях.

Лорак тоже поделилась снимком со свадьбы и обратилась к мужу.

«Счастливой годовщины, любимый! Я иду по жизни с тобой, мы смотрим в одном направлении, ты меня поддерживаешь во всем, я каждый день живу в любви», — отметила артистка.

