«Оттягиваю процедуру»: врачи много лет советуют Анне Семенович сделать операцию

Певица Анна Семенович откладывает операцию на нос из-за неприятной процедуры

Певица и телеведущая Анна Семенович до сих пор не решилась на хирургическое исправление искривленной перегородки носа, несмотря на длительные проблемы с дыханием. Об этом артистка рассказала 5-tv.ru во время съемок клипа на песню «Если станет грустно».

Семенович пояснила, что операция рекомендована врачами уже много лет, но она откладывает вмешательство из-за неприятного характера процедуры.

«У меня перегородка искривлена уже много лет, и мне врачи говорят, что нужно делать операцию. Я все оттягиваю, потому что это очень неприятная операция. <…> У моей лучшей подруги была такая операция, и мой младший брат тоже ее делал, и, конечно, такая себе процедура — не из самых приятных», — рассказала артистка.

Она добавила, что пока не решила, когда обратиться к хирургам. По словам Семенович, искривление перегородки затрудняет дыхание, и ей приходится использовать капли для облегчения состояния.

«Плохо дышит (нос. — Прим. Ред.), я постоянно на каплях», — отметила певица.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Анна Семенович воплотила идею «сладкого бизнеса» в своем новом клипе. По сюжету певица продает в кондитерской «Счастье» необычные десерты.

