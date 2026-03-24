Умер замглавы комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин

В возрасте 60 лет скончался заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин. О смерти политика сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

«Скоропостижно ушел из жизни наш коллега Юрий Николаевич Швыткин. Его уважали коллеги, ему доверяли избиратели — жители Красноярского края, чьи интересы Юрий Николаевич отстаивал на протяжении многих лет своей депутатской работы», — отметил он.

Володин заявил, что Швыткин на своем посту делал все для решения проблем и поддержки участников СВО и их семей.

«Его уход — невосполнимая утрата. Нам всем он запомнился скромным, отзывчивым и надежным товарищем», — добавил председатель Госдумы.

Кто такой Юрий Швыткин

Юрий Швыткин — депутат Госдумы седьмого и восьмого созывов. Родился 24 мая 1965 года. За годы военной службы выполнял специальные задачи в Азербайджане, Центральной Азии, Прибалтике и Армении. Кроме того, принимал участие в боевых действиях в Чечне и в качестве добровольца в специальной военной операции. Он был отмечен тремя орденами Мужества и несколькими медалями.

