При взрыве в одном из домов в Севастополе пострадали четыре человека

Мурад Устаров
Мурад Устаров 95 0

Спецслужбы устанавливают причины случившегося.

Взрыв в Севастополе — новости

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Виноградов

В жилом доме в Севастополе прогремел взрыв, ранения получили четыре человека. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

«В одном из жилых домов на улице Корчагина произошел взрыв. Пострадало четыре человека, погибших пока не обнаружено», — отметил он.

Развожаев также отметил, что причины случившегося пока не установлены. На месте происшествия находятся все необходимые спецслужбы, добавил губернатор.

Ранее 5-tv.ru писал, что 23 марта в девятиэтажном жилом доме в центре Москвы вспыхнул пожар, приведший к гибели четырех человек. Возгорание случилось из-за непотушенной сигареты. Подозреваемым оказался бывший артист цирка Евгений Чернов.

До этого в Риме прогремел взрыв, в результате которого пострадали два человека и повреждены три здания. Как заявили в местной пожарной службе, причиной стала утечка газа. Эпицентр находился в частной вилле на улице Виа Таваньяско.

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

5:55
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 марта, для всех знаков зодиака
5:40
Жертвами авиакатастрофы в Колумбии стали 66 человек
5:22
Монохром и многослойность: какие тренды из Токио могут прижиться в России
5:00
Ответный удар Ирана может обрушить энергосистему стран Персидского залива
4:40
Более полусотни жертв: ущерб по делу экс-возлюбленного Волочковой превысил 40 млн рублей
4:37
Израиль нанес мощный ракетный удар по жилому району Тегерана

Сейчас читают

Впереди повышение интенсивности войны в Иране — эксперт
Умер замглавы комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин
«Где такие люди?» — Понаровская устроила разнос телевизионной сцене
Сирота с большим наследством: как живет Мария Баталова после смерти родителей

Интересные материалы

Умер Чак Норрис: биография актера, фильмы и причина смерти
🪐Гороскоп на апрель 2026 года для знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на апрель 2026 — видео
Гороскоп на деньги на апрель 2026 для знаков зодиака: видео