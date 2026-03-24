При взрыве в одном из домов в Севастополе пострадали четыре человека
Спецслужбы устанавливают причины случившегося.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Виноградов
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
В жилом доме в Севастополе прогремел взрыв, ранения получили четыре человека. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
«В одном из жилых домов на улице Корчагина произошел взрыв. Пострадало четыре человека, погибших пока не обнаружено», — отметил он.
Развожаев также отметил, что причины случившегося пока не установлены. На месте происшествия находятся все необходимые спецслужбы, добавил губернатор.
Ранее 5-tv.ru писал, что 23 марта в девятиэтажном жилом доме в центре Москвы вспыхнул пожар, приведший к гибели четырех человек. Возгорание случилось из-за непотушенной сигареты. Подозреваемым оказался бывший артист цирка Евгений Чернов.
До этого в Риме прогремел взрыв, в результате которого пострадали два человека и повреждены три здания. Как заявили в местной пожарной службе, причиной стала утечка газа. Эпицентр находился в частной вилле на улице Виа Таваньяско.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
60%
Нашли ошибку?