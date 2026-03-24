При взрыве в одном из домов в Севастополе пострадали четыре человека

В жилом доме в Севастополе прогремел взрыв, ранения получили четыре человека. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

«В одном из жилых домов на улице Корчагина произошел взрыв. Пострадало четыре человека, погибших пока не обнаружено», — отметил он.

Развожаев также отметил, что причины случившегося пока не установлены. На месте происшествия находятся все необходимые спецслужбы, добавил губернатор.

Ранее 5-tv.ru писал, что 23 марта в девятиэтажном жилом доме в центре Москвы вспыхнул пожар, приведший к гибели четырех человек. Возгорание случилось из-за непотушенной сигареты. Подозреваемым оказался бывший артист цирка Евгений Чернов.

До этого в Риме прогремел взрыв, в результате которого пострадали два человека и повреждены три здания. Как заявили в местной пожарной службе, причиной стала утечка газа. Эпицентр находился в частной вилле на улице Виа Таваньяско.

