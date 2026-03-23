Число жертв пожара в центре Москвы увеличилось до четырех

Светлана Стофорандова Журналист

Один из пострадавших скончался в больнице.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Число жертв пожара в жилом доме на улице Николоямской в центре Москвы возросло до четырех человек. Как сообщили в столичной прокуратуре, в больнице скончался один из пострадавших.

«Количество погибших в результате пожара в квартире жилого дома на улице Николоямская возросло до четырех. В медицинском учреждении скончался один из пострадавших», — говорится в сообщении ведомства.

По предварительным данным, причиной возгорания стала непотушенная сигарета. Как сообщил источник 5-tv.ru, по подозрению в причастности к пожару задержан бывший артист цирка, гимнаст Евгений Чернов. Уже завтра, 24 марта, суд изберет для него меру пресечения.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что на востоке Москвы в жилом доме на улице Алтайской произошел пожар. В квартире на третьем этаже оказались заблокированы женщина и ребенок. Из-за сильного задымления жильцы этажом выше не могли покинуть здание и просили о помощи. Пожарные оперативно прибыли на место для ликвидации огня и эвакуации людей.

