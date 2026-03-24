Взрыв в Севастополе унес жизни двух человек

В результате взрыва в одном из жилых домов в Севастополе погибли два человека. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

«На данный момент, к сожалению, обнаружены двое погибших. Пострадало четыре человека, им оказывается помощь в больнице», — написал он.

Трагедия произошла в ночь на вторник в доме на улице Корчагина. После взрыва вспыхнул пожар, охвативший несколько квартир. По словам Развожаева, огонь локализован, на месте происшествия идет проливка конструкций.

Губернатор также отметил, что инцидент вызвал частичное обрушение стены в одной из квартир, а также внутренних перекрытий и конструкций в подъезде. Кроме того, выбитые в соседних домах стекла повредили припаркованные машины.

Эвакуированные из двух домов жильцы находятся в развернутом в школе пункте временного размещения. Развожаев добавил, что граждане, чьи квартиры будут признаны непригодными для жилья, получат места в пансионате.

Кроме того, он добавил, что все причины и обстоятельства ЧП будут устанавливаться. К спасательным работам привлечены 89 человек и 23 единицы техники, а от МЧС — 51 специалист и десять автомобилей.

