«Суверенитет остается за народом»: Мелони признала поражение на референдуме

Мелони признала поражение на референдуме по вопросу реформы судебной системы

Итальянский премьер-министр Джорджа Мелони выступила с заявлением после поражения на референдуме по вопросу реформы судебной системы. Свое обращение она разместила на странице в социальной сети.

Глава правительства отметила, что признает итоги голосования и подчеркнула, что уважает волю граждан страны.

«Суверенитет остается за народом, и сегодня он ясно высказался. Правительство выполнило обещание — предложило реформу из предвыборной кампании и оставило гражданам выбор. Мы, как всегда, уважаем этот выбор», — сказала Мелони.

Премьер также добавила, что кабинет министров выполнил свое предвыборное обещание — завершил работу над проектом реформы и предоставил жителям страны право выбора. При этом она уточнила, что результаты референдума никак не повлияют на работу правящей партии.

«Мы продолжим спокойно и добросовестно выполнять нашу работу на благо страны во исполнения мандата», — заключила Мелони.

Референдум в Италии

Конституционный референдум по судебной реформе прошел в Италии 22 и 23 марта. На голосование руководство страны вынесло вопрос об изменении конфигурации и расстановки позиций в судебно-следственной системе. По предварительным данным, против изменений выступили порядка 54% итальянцев.

