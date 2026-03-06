Италия намерена возглавить процесс восстановления Украины

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 40 0

Была подчеркнута важность единства европейских и американских партнеров.

Как Италия помогает Украине: сколько денег направлено

Фото: © РИА Новости/Кристина Кормилицына

Италия вызвалась сыграть ведущую роль в будущем восстановлении Украины. Об этом говорится в заявлении офиса премьер-министра страны Джорджи Мелони по итогам телефонного разговора с президентом Незалежной Владимиром Зеленским.

Дипломатические усилия Рима

В ходе беседы Мелони подтвердила близость Италии к украинскому народу, заверив, что страна продолжит играть ведущую роль в процессе восстановления Незалежной.

Стороны обменялись мнениями о ходе переговоров по мирному урегулированию и обсудили шаги, которые необходимо предпринять в свете обострения ситуации на Ближнем Востоке.

В офисе итальянского премьера подчеркнули важность единства европейских и американских партнеров в этом процессе.

«Важно, чтобы европейские и американские партнеры признавали вклад Европы в мирный процесс, результат которого влияет на фундаментальные европейские интересы и имеет решающее значение для стабильности и безопасности континента», — указано в сообщении итальянского правительства.

Масштаб помощи

По информации посла России в Риме Алексея Парамонова, объем помощи Италии Украине приблизился к четырем миллиардам евро, что вызывает все больше вопросов у итальянских граждан.

При этом Рим продолжит оказывать военную помощь Киеву и в 2026 году.

Позиция по гарантиям безопасности

Ранее, в феврале 2026 года, Мелони заявляла о прогрессе в подготовке документов по гарантиям безопасности для Украины.

По ее словам, обсуждается модель, построенная по принципу 5-й статьи Североатлантического договора, предусматривающей коллективную оборону.

