«Рыбак рыбака видит издалека»: почему люди смотрят скандальные ток-шоу

Мурад Устаров
Зрители проявляют интерес к таким передачам из-за личного опыта.

Как скандальные шоу влияют на человека

Психолог Абравитова: интерес к шоу связан с личным опытом и мировоззрением

Популярность скандальных реалити-шоу с участием героев, которые оказываются в сложных жизненных ситуациях, определяется внутренним состоянием человека и не зависит от его места проживания. Такое мнение высказала психолог Марианна Абравитова в беседе с Life.ru.

Она отметила, что люди, у которых насыщенная жизнь, множество увлечений и устойчивый эмоциональный фон, редко становятся поклонниками такого контента, а редкий просмотр подобных передач возможен только из любопытства.

Эксперт считает, что с такими шоу часто сталкиваются люди, у которых в жизни хватает сложностей.

«Как говорится, рыбак рыбака видит издалека: такие истории привлекают, потому что зрители либо сами сталкивались с подобными ситуациями, либо наблюдали их в окружении», — подчеркнула психолог.

Абравитова также указала на то, что в ток-шоу участники рассказывают свои истории ярко и драматично, что сильно отличается от обычных разговоров с друзьями и знакомыми. По ее словам, зритель во время просмотра передачи может сравнить рассказы героев со своей жизнью и сказать: «Слава богу, у меня не так» или «Меня это обошло стороной».

Кроме того, она добавила, что восприятие программ тесно связано с мировоззрением. Для одних ситуации из шоу кажутся чем-то исключительным, а для других — это часть привычной реальности.

«Поэтому ничего удивительного нет в том, что проблемные передачи привлекают людей, которым близка такая тематика. А тем, кто ориентирован на более стабильный и позитивный контент, обычно интересны совсем другие форматы», — заключила психолог.

Ранее Абравитова рассказала, что современные родители отказались от традиции угощать друзей своих детей. Эксперт считает, что такая тенденция могла прийти в Россию из Европы.

