Плата за обед: почему родители перестали угощать друзей своих детей

Фото: 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Психолог Абравитова: родители стали требовать плату за еду с друзей своих детей
Традиция угощать друзей своего ребенка не прижилась среди современных родителей — теперь они требуют деньги за еду с одноклассников или кормят только своих детей в присутствии других. Об этом в беседе с Life.ru сообщила психолог Марианна Абравитова.
По ее мнению, такая тенденция, которая наблюдается в последнее время, не соответствует российским культурным ценностям. Эксперт также отметила, что подобное поведение могло прийти в Россию из Европы.
«Это абсолютно не зависит от материального достатка семьи. Это зависит от менталитета, от культурного уровня, от представления о жизни вообще, как она должна быть. И надо сказать, наша российская ментальность не предполагает именно такого подхода к гостеприимству», — заявила она.
Абравитова подчеркнула, что родители, отказывающиеся от традиций гостеприимства, являются «недолюдьми». В качестве рекомендаций психолог предложила спокойно оплатить угощение, обсудить произошедшее с детьми и избегать контактов с семьями, демонстрирующими такое поведение.
Ранее российский певец Дима Билан заявил о важности сохранения семейного наследия. Он подчеркнул, что планирует перенимать опыт родителей и передавать устоявшиеся традиции следующим поколениям.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
Нашли ошибку?