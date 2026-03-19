Плата за обед: почему родители перестали угощать друзей своих детей

Психолог Абравитова: родители стали требовать плату за еду с друзей своих детей

Традиция угощать друзей своего ребенка не прижилась среди современных родителей — теперь они требуют деньги за еду с одноклассников или кормят только своих детей в присутствии других. Об этом в беседе с Life.ru сообщила психолог Марианна Абравитова.

По ее мнению, такая тенденция, которая наблюдается в последнее время, не соответствует российским культурным ценностям. Эксперт также отметила, что подобное поведение могло прийти в Россию из Европы.

«Это абсолютно не зависит от материального достатка семьи. Это зависит от менталитета, от культурного уровня, от представления о жизни вообще, как она должна быть. И надо сказать, наша российская ментальность не предполагает именно такого подхода к гостеприимству», — заявила она.

Абравитова подчеркнула, что родители, отказывающиеся от традиций гостеприимства, являются «недолюдьми». В качестве рекомендаций психолог предложила спокойно оплатить угощение, обсудить произошедшее с детьми и избегать контактов с семьями, демонстрирующими такое поведение.

