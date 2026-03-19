Плата за обед: почему родители перестали угощать друзей своих детей

Такое поведение могло прийти к нам из Европы.

Психолог Абравитова: родители стали требовать плату за еду с друзей своих детей

Традиция угощать друзей своего ребенка не прижилась среди современных родителей — теперь они требуют деньги за еду с одноклассников или кормят только своих детей в присутствии других. Об этом в беседе с Life.ru сообщила психолог Марианна Абравитова.

По ее мнению, такая тенденция, которая наблюдается в последнее время, не соответствует российским культурным ценностям. Эксперт также отметила, что подобное поведение могло прийти в Россию из Европы.

«Это абсолютно не зависит от материального достатка семьи. Это зависит от менталитета, от культурного уровня, от представления о жизни вообще, как она должна быть. И надо сказать, наша российская ментальность не предполагает именно такого подхода к гостеприимству», — заявила она.

Абравитова подчеркнула, что родители, отказывающиеся от традиций гостеприимства, являются «недолюдьми». В качестве рекомендаций психолог предложила спокойно оплатить угощение, обсудить произошедшее с детьми и избегать контактов с семьями, демонстрирующими такое поведение.

Ранее российский певец Дима Билан заявил о важности сохранения семейного наследия. Он подчеркнул, что планирует перенимать опыт родителей и передавать устоявшиеся традиции следующим поколениям.

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 18 марта, для всех знаков зодиака

«Играла в игру»: странная просьба школьницы стала предвестником её исчезновения в Ленобласти
Один человек погиб и два пострадали при атаке дронов ВСУ на Севастополь
Обломки дронов ВСУ обнаружили в трех округах Краснодара
«В космос не возьмут»: Митя Фомин профукал свои мечты из-за желания выделиться
«Результат будет?» — Путин в годовщину воссоединения Крыма с Россией оценил изменения в регионе
NBC News ошибается: Трампа поддержал 45-й президент США
«Она является жертвой»: мать сообщницы Секача заявила о ее невиновности
Суд назначил экспертизу по делу о разделе имущества Елены и Романа Товстик
Как собрать красивый и недорогой букет: ТОП‑5 стойких цветов, которые не завянут быстро

Опасно ли отдыхать в Египте: угроза ударов по стране новости
❤️Любовный гороскоп на весну 2026 для знаков зодиака — видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на весну 2026 — видео
Гороскоп на деньги на март 2026 для знаков зодиака: видео