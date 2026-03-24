Памятник Станиславу Говорухину установят в Москве

Мурад Устаров
Торжественное открытие монумента состоится 29 марта 2027 года.

Фото: www.globallookpress.com/Zamir Usmanov

Памятник советскому и российскому режиссеру Станиславу Говорухину установят на киностудии «Мосфильм». Об этом РИА Новости сообщил автор работы Алексей Благовестнов.

Он отметил, что скульптура будет выполнена из бронзы, а ее высота составит 2,6 метра. Режиссера изобразят в полный рост, облокотившимся на штатив. Торжественное открытие монумента состоится 29 марта 2027 года.

«Памятник будет установлен на открытой площадке у нового углового здания „Мосфильма“ — его будет хорошо видно как с дороги, так и при пешем подходе, открытие планируется 29 марта следующего года, в день рождения Станислава Сергеевича», — сказал Благовестнов.

В феврале этого года президент России Владимир Путин подписал указ о праздновании 90-летия со дня рождения режиссера. Председателем оргкомитета стал спикер Госдумы Вячеслав Володин. В его состав также вошли члены правительства, депутаты, журналисты и общественные деятели.

Кто такой Станислав Говорухин

Станислав Говорухин — советский и российский кинорежиссер, сценарист, народный артист России. За свою творческую карьеру 55 фильмов, среди которых «Место встречи изменить нельзя», «Ворошиловский стрелок», «Вертикаль» и другие. С 1993 по 2018 годы он был депутатом Государственной думы. Говорухин ушел из жизни 14 июня 2018 года в возрасте 82 лет в санатории Барвиха.

