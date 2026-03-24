Бывший стриптизер случайно выстрелил в сожительницу два раза и убил ее
Фото: www.globallookpress.com/William Cannarella
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
The Connexion: бывший стриптизер случайно выстрелил в сожительницу и убил ее
Во Франции бывший стриптизер признался в убийстве своей партнерши. Он назвал случившееся несчастным случаем. Об этом сообщило The Connexion.
По данным правоохранительных органов, 47-летний мужчина добровольно сдался жандармам. Он заявил, что непреднамеренно лишил жизни свою 49-летнюю сожительницу.
В ходе судебного заседания, состоявшегося в среду, 18 марта, задержанному было официально предъявлено обвинение в убийстве. После чего его поместили под стражу.
Следствие установило, что пара состояла в отношениях с лета 2025 года. После признания подозреваемого полицейские прибыли на место происшествия, где обнаружили тело женщины.
Судебно-медицинская экспертиза зафиксировала у погибшей два пулевых ранения в верхней части туловища. Это потребовало назначения дополнительного вскрытия в Институте судебной медицины Пуатье.
Расследованием дела занимается прокуратура Ангулема, которая уже изъяла из дома предполагаемое орудие преступления — охотничье ружье.
Ранее чета не попадала в поле зрения полиции, жалоб на домашнее насилие или конфликты от соседей не поступало.
На данный момент криминалисты продолжают изучать обстоятельства произошедшего, чтобы подтвердить или опровергнуть версию фигуранта о случайном характере выстрелов.
По информации местных СМИ, мужчина является бывшим стриптизером и владельцем строительной фирмы в Великобритании.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
Нашли ошибку?