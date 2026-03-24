Росреестр назвал главное препятствие для газификации дач в России

|
Диана Кулманакова

Ведомство пытается решить проблему в кратчайшие сроки.

Фото: © РИА Новости/Илья Питалев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Росреестр: газификации в СНТ мешают сложности с оформлением общего имущества

Сложности с оформлением прав на общее имущество в садовых некоммерческих товариществах (СНТ) стали главным барьером для реализации программы газификации в России. Об этом сообщила пресс-служба Росреестра в беседе с РИА Новости.

По словам заместителя руководителя ведомства Алексея Бутовецкого, при попытках СНТ заключить договоры на использование земли для прокладки газораспределительных сетей выяснилось, что права на территории общего пользования зачастую не закреплены юридически.

Данная проблема носит массовый характер и требует оперативного законодательного вмешательства для ускорения снабжения частных домов газом.

Согласно актуальным данным ведомства, на территории страны зарегистрировано порядка 52 тысяч садовых товариществ. При этом надлежащим образом оформленные права на объекты общей инфраструктуры и земли общего пользования есть лишь у 10% из них.

Чтобы исправить ситуацию, Росреестр уже подготовил и направил на рассмотрение в правительство России специальный законопроект. Документ предлагает внедрить механизм автоматического возникновения права долевой собственности у владельцев участков на общее имущество СНТ.

Такая норма будет работать по аналогии с правилами, действующими для собственников квартир в многоэтажных домах, и не потребует прохождения дополнительных бюрократических процедур.

Помимо вопросов регистрации земли, государственные структуры работают над упрощением сопутствующих административных процессов. Так, совместно с Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ прорабатываются меры по оптимизации порядка признания садовых строений жилыми домами.

Это необходимо для того, чтобы большее число граждан могло претендовать на участие в программах социальной газификации. Совместные усилия ведомств направлены на создание прозрачной правовой базы, которая позволит устранить пробелы и обеспечить дачников энергетической инфраструктурой в кратчайшие сроки.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+3° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 60%
80.96
-0.92 93.92
-0.81
