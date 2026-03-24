Опасные изменения: может ли гастрит привести к раку

Врач Тарасова: гастрит косвенно может привести к раку

Кандидат медицинских наук, доцент Пироговского университета Ольга Тарасова рассказала о двух распространенных заблуждениях, связанных с гастритом. В беседе с Lenta.ru она подчеркнула, что прямой зависимости между хроническим воспалением слизистой желудка и раком не существует. Но есть косвенная.

Хронический гастрит, сообщает эксперт, вызванный бактерией хеликобактер пилори, способен привести к атрофическим изменениям слизистой. На фоне таких процессов возможно появление предраковых изменений клеток, однако путь к развитию злокачественного заболевания может занять десятилетия и наблюдается далеко не у всех пациентов. Кроме того, после устранения инфекции риск формирования опухоли практически исчезает, отметила врач.

Эксперт также опровергла мнение о том, что гастрит всегда развивается исключительно из-за бактерий. По ее словам, среди причин могут быть аутоиммунные нарушения, воздействие радиации или химиотерапии, заброс желчи в желудок, вредные привычки, инфекции и прием некоторых лекарственных средств. Эти факторы способны спровоцировать воспаление слизистой даже без участия микробной инфекции.

