Опасные изменения: может ли гастрит привести к раку

Алексей Мокряков

Распространенные представления о заболевании могут вводить пациентов в заблуждение.

Врач Тарасова: гастрит косвенно может привести к раку

Кандидат медицинских наук, доцент Пироговского университета Ольга Тарасова рассказала о двух распространенных заблуждениях, связанных с гастритом. В беседе с Lenta.ru она подчеркнула, что прямой зависимости между хроническим воспалением слизистой желудка и раком не существует. Но есть косвенная.

Хронический гастрит, сообщает эксперт, вызванный бактерией хеликобактер пилори, способен привести к атрофическим изменениям слизистой. На фоне таких процессов возможно появление предраковых изменений клеток, однако путь к развитию злокачественного заболевания может занять десятилетия и наблюдается далеко не у всех пациентов. Кроме того, после устранения инфекции риск формирования опухоли практически исчезает, отметила врач.

Эксперт также опровергла мнение о том, что гастрит всегда развивается исключительно из-за бактерий. По ее словам, среди причин могут быть аутоиммунные нарушения, воздействие радиации или химиотерапии, заброс желчи в желудок, вредные привычки, инфекции и прием некоторых лекарственных средств. Эти факторы способны спровоцировать воспаление слизистой даже без участия микробной инфекции.

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 марта, для всех знаков зодиака

Трамп заявил о получении США «большого подарка» от Ирана
Средний размер автокредита в РФ вырос на 27% за год
Красивые и опасные: почему ландыши могут привести к остановке сердца
В Госдуме опровергли обсуждения полного запрета VPN в России
В Иране заявили об ожидании «твердой позиции» от членов СБ ООН
Метеор озарил небо США и Канады

Сейчас читают

Магнитная буря отступает? Чего ждать метеозависимым людям 25 марта
Ледовая переправа: что известно о пропаже подростков на Волге в Ульяновске
Женщина очнулась без одежды в чужом доме после падения с мотоцикла бойфренда
Сирота с большим наследством: как живет Мария Баталова после смерти родителей

Интересные материалы

Умер Чак Норрис: биография актера, фильмы и причина смерти
🪐Гороскоп на апрель 2026 года для знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на апрель 2026 — видео
Гороскоп на деньги на апрель 2026 для знаков зодиака: видео