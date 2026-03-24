Рэпера Oxxxymiron* заочно приговорили к 320 часам обязательных работ

|
Элина Битюцкая
Беглого артиста также лишили права на два года распространять любые материалы в интернете.

Фото: legion-media/Александра Зотова/PhotoXPress.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Мировой суд в Санкт-Петербурге заочно приговорил рэпера Мирона Федорова* (известен как Oxxxymiron*) к 320 часам обязательных работ. Об этом сообщили в пресс-службе судов города.

Исполнителя признали виновным по части статьи о нарушении законодательства об иностранных агентах. Как установило следствие, Федоров, будучи включенным в реестр иноагентов, не предоставил в Минюст необходимые документы и не маркировал свои публикации, что является обязательным требованием.

В качестве дополнительного наказания суд запретил ему распространять обращения, публикации и иные материалы в сети интернет сроком на два года. Решение вынесено заочно — рэпер уже несколько лет не проживает в России.

Мирон Федоров был внесен в реестр иностранных агентов в 2023 году. Позже против него возбудили административное дело за уклонение от обязанностей иноагента, а в декабре 2025-го ему заочно избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий. 

Ранее 5-tv.ru писал, что правнучка бывшего первого секретаря ЦК КПСС и председателя Совета министров СССР Никиты Хрущева Нина Хрущева* внесена в реестр иностранных агентов.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

* — признаны в РФ иноагентами.

+3° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 60%
80.96
-0.92 93.92
-0.81
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

Сейчас читают

Интересные материалы

