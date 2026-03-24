Lenta.ru: обертка от конфеты помогла следователям выйти на убийцу спустя 13 лет

В Хабаровском крае следователи раскрыли жестокое убийство пожилой женщины, совершенное 12 лет назад, благодаря найденной на месте преступления обертке от конфеты. Об этом сообщила Lenta.ru.

Трагедия произошла в ноябре 2012 года в селе Тополево, где в частном доме обнаружили тело 61-летней хозяйки с многочисленными ранениями. Женщина приехала на дачу, в которой шел ремонт, чтобы протопить печь и проверить сохранность имущества перед зимой.

Изначально правоохранителям не удалось выйти на след злоумышленника. Они обнаружили скотч, которым связали жертву, и бумажную обертку от конфеты.

Спустя годы эксперты провели повторный анализ ДНК биоматериала, оставленного на фантике. Это в сочетании с новыми показаниями свидетелей позволило установить личность подозреваемого.

Виновным оказался 35-летний гражданин Узбекистана, делавший в доме ремонт. Мужчина незаконно проживал на даче жертвы после окончания работ по отделке.

Когда хозяйка неожиданно вернулась, он решил расправиться с ней, чтобы скрыть свое присутствие.

Отмечается, что ранее мужчина уже привлекался к ответственности за разбой, где также использовал скотч для связывания людей.

Суд заочно приговорил его к 13 годам лишения свободы, а сам преступник объявлен в международный розыск.

