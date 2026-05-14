Умерла вдова Андрея Вознесенского писатель Зоя Богуславская

Давид Андриясов Журналист

102 года ей исполнилось меньше месяца назад.

Фото: © РИА Новости/Илья Питалев

Вдова поэта Андрея Вознесенского заслуженный работник культуры России, писатель, драматург Зоя Богуславская умерла в возрасте 102 лет, сообщили в Центре Вознесенского.

«Мы с сожалением сообщаем, что сегодня утром из жизни ушла наша Зоя Борисовна Богуславская, идейный вдохновитель Центра Вознесенского, глава Фонда Андрея Вознесенского, легендарная и выдающаяся женщина, наша муза, символ целой эпохи», — проинформировали в учреждении. 

О дате похорон и месте прощания сообщат позже.

Богуславская родилась 16 апреля 1924 года в Москве. Еще в школе начала писать тексты для литературных вечеров. В 1948 году поступила на театроведческий факультет ГИТИСа, а в 1952-м — в аспирантуру Института истории искусств Академии наук СССР.

Работала редактором в издательстве «Советский писатель», в киностудии «Мосфильм», читала лекции Щепкинском театральном училище. Публиковалась в журналах «Знамя», «Новый мир», «Юность».

Прогрессивные критики причисляли ее к трифоновской школе прозы, открывающим новые стороны жизни современного человека, а консервативные обвиняли в аполитичности, увлечении психологическими глубинами человека.

С Андреем Вознесенским Богуславская была в браке с 1964 года вплоть до смерти поэта 1 июня 2010 года.

