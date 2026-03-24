В «Медиалогии» рассказали о популярности в России отечественных сериалов в 2025 году

Евгения Алешина

Компания опубликовала рейтинг, куда вошли известные российские и зарубежные проекты.

«Медиалогия»: в Российском рейтинге сериалов 60% отечественных проектов

В Российском рейтинге самых популярных сериалов 2025 года, представленного компанией «Медиалогия», около 60% проектов отечественного производства. Об этом на презентации рассказал руководитель рабочей группы по разработке рейтинга Евгений Миронов.

«Количество тайтлов российских в абсолюте в ТОП-100 — это приблизительно 60%», — сказал он.

Самым популярным российским сериалом в рейтинге стал проект Пятого канала «След». Турецкие же сериалы, уточнил спикер, попадают в ТОП из-за активного обсуждения в социальных сетях.

«Если производители контента и игроки на рынке будут хорошо понимать, как работает „эффект сарафана“, то они смогут с контентом добиваться значительно больших успехов», — подчеркнул Миронов.

Он также добавил, что в целом при составлении подобных рейтингов теме обсуждения многосерийных проектов стоит уделять больше внимания. Например, ажиотаж вокруг «Очень странных дел», занявших в рейтинге второе место, начался еще на выходе тизера летом, хотя сами серии нового сезона появились только в ноябре.

Полный рейтинг топ-100 самых популярных сериалов 2025 года в России «Медиалогии» представлен полностью на сайте компании.

Лидерами списка стали сериалы «Игра в кальмара», «Очень странные дела», «След», «Папины дочки» и «Универ». В первую двадцатку вошли российские проекты «Ландыши», «Аутсорс», «Первый отдел», «Фишер», «Шеф», «Лихие», «Телохранители», «Тайны следствия» и «Метод». С ними соседствуют турецкие сериалы «Зимородок», «Клюквенный щербет» и «Далекий город», а также «Ходячие мертвецы», «Декстер» и «Симпсоны» американского производства.

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 25 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

5:55
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 25 марта, для всех знаков зодиака
5:49
Время для прогулок: какая погода будет в Москве и Подмосковье 25 марта
5:27
Трамп заявил о получении США «большого подарка» от Ирана
5:11
Средний размер автокредита в РФ вырос на 27% за год
5:03
Красивые и опасные: почему ландыши могут привести к остановке сердца
4:49
В Госдуме опровергли обсуждения полного запрета VPN в России

Сейчас читают

Магнитная буря отступает? Чего ждать метеозависимым людям 25 марта
Ледовая переправа: что известно о пропаже подростков на Волге в Ульяновске
Женщина очнулась без одежды в чужом доме после падения с мотоцикла бойфренда
Сирота с большим наследством: как живет Мария Баталова после смерти родителей

Интересные материалы

Умер Чак Норрис: биография актера, фильмы и причина смерти
🪐Гороскоп на апрель 2026 года для знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на апрель 2026 — видео
Гороскоп на деньги на апрель 2026 для знаков зодиака: видео